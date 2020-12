Tragisch: na betreurde Anele komt tweede Zuid-Afrikaanse international in een maand tijd om het leven

Eredivisie Ajax-aanvaller Promes opgepakt voor mogelijke betrokken­heid bij steekpar­tij

11:44 Ajacied Quincy Promes is vanochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Dat melden Nederlandse bronnen rond het politieonderzoek. De steekpartij vond eind juli plaats in een loods in Abcoude. Een familielid van Promes raakte zwaargewond en liep een ernstig knieletsel op.