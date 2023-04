Tottenham zet interimcoach Stellini op de keien na afgang tegen Newcastle

“We kunnen niet eens juichen bij de cornervlag”: opnieuw wedstrijd gestaakt in Nederland door wangedrag supporters

In de Nederlandse tweede klasse is de derby tussen NAC Breda en Willem II vrijdagavond bij een 0-1-stand definitief gestaakt, nadat voor de tweede keer voorwerpen op het veld waren gegooid. De ene keer was het vuurwerk, enkele minuten later ging het om glazen (!) bekers bier. Scheidsrechter Manschot floot het duel definitief af. Hij volgde daarmee de aangescherpte regels van de KNVB, de Nederlandse voetbalbond, na het ‘aanstekerincident’ met Davy Klaassen vorige week.