‘Tornado Lukaku’ siert voorpagina’s van Italiaanse kranten: “Hij was meedogenloos”

Serie AVan “meedogenloos” tot “groots”. Romelu Lukaku (27) wordt bejubeld in de Italiaanse pers na zijn knalprestatie - twee goals en een assist - gisteravond in de topper tegen Lazio. Een overzicht.

Gazzetta dello Sport: “Lukaku nam Inter bij de hand”

“Soms moeten geschenken gewoon worden uitgepakt. En Romelu Lukaku was als een kind (van 93 kilo) onder de kerstboom”, maakt de Gazzetta dello Sport een opvallende vergelijking. Lukaku trapte Inter op voorsprong vanop de stip en scoorde zijn tweede goal nadat een afgeweken bal recht in zijn voeten belandde. “Maar Lukaku dwingt die cadeaus af. Zijn brace geeft Inter vertrouwen voor de derby komende zondag. Na de befaamde bekerclash gaat het weer vonken geven tussen Lukaku en Ibra.”

“Lukaku was groots in een topwedstrijd, terwijl hij vaak het verwijt krijgt niet op te staan tegen topteams. Hij nam zijn team bij de hand. Niet alleen met zijn doelpunten, maar ook met z'n assist. Hoe hij met de bal aan de voet richting doel rent en Lautaro de 3-1 aangeeft, is het symbool van de overweldigende kracht van de Nerazzurri.”

“Inter schreeuwt aan de top”, kopt de Gazzetta, met een Lukaku vol adrenaline op de voorpagina. De Rode Duivel krijgt een 8 op 10 van de roze sportkrant.

Corriere dello Sport: “Lukaku was ongrijpbaar”

“Top Lukaku”, klinkt het op de frontpagina van de Corriere dello Sport. De tweede grootste sportkrant van Italië was eveneens lovend voor ‘Big Rom’. “Een overwinning, in de naam van Lukaku. Inter versloeg Lazio dankzij de Belgische spits. Lukaku was ongrijpbaar.”

TuttoSport: “Hij is verwoestend bezig”

“Lazio kon Lukaku niet aan”, schrijft TuttoSport.” Hij was geweldig en haalde de kastanjes uit het vuur voor Inter. ‘Big Rom’ was immens. Hij leidde zijn ploeg naar de top van de Serie A.” Naast zijn goals viel TuttoSport vooral de knappe assist van Lukaku op. “Zijn beslissende pass na een onstuitbare run was knap. Dit seizoen is hij gewoon verwoestend bezig.”

Sky Italia: “Meedogenloze Lukaku”

“Een fantastische Lukaku was meedogenloos in San Siro”, aldus Sky Italia. “Hij, en niemand anders, bezorgde Inter de zege. Na zijn twee doelpunten maakte hij het hélemaal af met een heerlijke assist. Een angstaanjagende run met de bal was het, voorafgaand aan zijn beslissende pass voor Lautaro. Lukaku was enorm. Nu volgt de derby tegen Milan.”

Corriere della Sera: “Een tornado”

“Een tornado die alles en iedereen wegblaast”, zo schrijft de Corriere della Sera over Lukaku. “Dat Inter leider is, heeft het te danken aan Lukaku, met zijn onwaarschijnlijke kracht. Een reus die Inter naar een hoger niveau tilt. Als hij goed speelt, vliegt het team.”

