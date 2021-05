Titelkansen Barcelona krijgen ferme knauw: Messi en co schieten zichzelf in de voet tegen Levante

Twee punten in het krijt bij Atlético en dus wist Barcelona wat het te doen stond tegen Levante. De Catalanen begonnen sterk, maar Pedri kon twee afleggers van De Jong niet afwerken. Geen vroege goal dus voor Barcelona. Gelukkig kan Ronald Koeman in tijden van nood rekenen op ene Lionel Messi. De Argentijn liet z’n motor op toerental komen halverwege de eerste helft. Eerst was er een goal na een knappe volley, daarna een uitgekiende pre-assist bij de goal van Pedri.

Barcelona zat op rozen en had virtueel de leidersplaats in La Liga in handen. Levante had weinig tegenover de 0-2 kunnen zetten en dus waanden de bezoekers zich zegezeker. Een laks begin van de tweede helft was het gevolg. Een foute instelling, zo bleek. In enkele minuten tijd hing Levante de bordjes in evenwicht. Melero en Morals zorgden op het uur voor 2-2. Alles te herdoen, toch even flink slikken voor Messi en co.