Tien op een rij: Vincent Kompany ligt niet wakker van evenaring van record in de Championship én 96 (!) jaar oud clubrecord

Buitenlands voetbalDe trein dendert voort, mét een evenaring van twee records op zak. Vincent Kompany en Burnley wonnen met 3-0 van Preston North End en staan weer een stap dichter bij de titel en promotie naar de Engelse hoogste klasse. Kompany zit nu aan een indrukwekkende 30 op 30, niemand deed beter sinds de Championship in 2004 werd hervormd. “In mijn ogen zijn we nog altijd de 21ste ploeg in Engeland”, zei Kompany. “Ik wil beter doen.”

“Ik wil dat élke club die hier komt spelen, het maakt me niet uit wie, in de hel terecht komt.”

Een quote van Vincent Kompany op de socials van Burnley. Gepost zo’n uurtje voor de aftrap tegen Preston North End. De afgetekende leider tegen het nummer 12 uit de Championship. Wel: Preston kwam in die hel. Want de fans staan al enige tijd als één man achter het nieuwe Burnley. En ‘The Clarets’ acteren de afgelopen maanden op een niveautje hoger. Nathan Tella tekende voor een hattrick en zo de tiende zege op rij. Indrukwekkend.

En zelfs een evenaring van een Championship-record. Sinds de hervorming van de Engelse tweede klasse in het seizoen 2004/05 deed niemand beter dan 30 op 30. Reading slaagde erin in het seizoen 2005/06, Aston Villa deed hetzelfde in 2018/19. En nu dus ook Burnley, dat geen punten meer liet liggen sinds 5 november 2022.

Het absolute record in de Engelse tweede klasse, sinds 1892 is dat en via andere competitieformats - staan op naam van Manchester United (1904/05), Bristol (1904/05) en... Preston (1950/51). Zij wonnen 14 maal na elkaar.

27 matchen op rij gescoord

Alsof dat nog niet genoeg was, evenaarde Burnley vanmiddag ook zijn eigen clubrecord van 96 (!) jaar geleden door intussen al 27 competitiematchen op rij te scoren. De laatste keer dat de jongens van Kompany de netten niét vonden, dateert al van 12 augustus vorig jaar in de 1-0-nederlaag bij Watford - overigens het enige verlies tot dusver. Het maakt dat Burnley ook al 25 wedstrijden ongeslagen is, al is dat nog géén record.

Burnley behoudt dankzij de vlotte zege een kloof van zeven punten op Sheffield United. De derde, Middlesbrough, volgt al op zeventien stuks. De eerste twee promoveren rechtstreeks naar de Premier League, iets wat Kompany en de zijnen niet meer lijkt te kunnen ontsnappen.

“Ik denk niet aan records”, zei Kompany. “Die zijn niet belangrijk. In mijn ogen zijn we nog altijd de 21ste ploeg in Engeland. En we moeten beter doen om de rest bij te halen. Die race stopt nooit. Daar focus ik me op. Maar ik zou liever team 21 zijn en dan team 20, 19, 18, 17. Die opmars is belangrijker dan records.”

