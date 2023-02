Tien op een rij: Vincent Kompany evenaart met vlotte zege record in Championship

Premier League Keert Mason Greenwood terug? Engelsman hint op comeback nadat beschuldi­gin­gen tegen hem geklas­seerd werden

Keert Mason Greenwood (21) terug in de voetbalwereld? Op zijn Instagram-pagina is er alvast beweging in die richting. Van de meer dan 190 oorspronkelijke foto’s op zijn profiel, staan er nu nog maar negen - allemaal in Manchester United-shirt. Ook in zijn bio staan nog zijn hoofdsponsor Nike en zijn club United. Vorige week werd de aanvaller door het Engelse gerecht buiten vervolging gesteld. Greenwood werd beschuldigd van verkrachting en geweldpleging en zat een tijdje in de cel.

