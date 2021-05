Tielemans schenkt Leicester FA Cup met weergaloze knal: “Ik kreeg deze ochtend een sms’je: ‘ga voor de bovenhoek’... Et voilà.”

Tielemans kuste zijn medaille. Hij klopte op het clublogo. De harten had hij al een tijdje veroverd, nu trapte hij zichzelf de historie in. Een ge-wel-dig afstandsschot dat herinneringen opriep aan twee uithalen ooit met Anderlecht op KV Oostende, ergens in 2017. Zo’n onhoudbare raket richting bovenhoek. Kepa had geen verhaal. Eén van de mooiste goals ooit in een finale.

Vijf jaar nadat Leicester zijn eerste landstitel vierde - u weet nog wel dat sprookje - pronkten The Foxes op Wembley met hun eerste FA Cup. De naam van één Belg zal altijd verbonden zijn aan dat gloriemoment. Op zijn vierentwintigste deed Tielemans een gooi naar zijn plaats in de hall of fame van Leicester. Zijn plek tussen de groten.

Champions Leaguefinalist Chelsea stelde teleur. In een solide teamprestatie sprongen Tielemans, Wesley Fofana en doelman Kasper Schmeichel er net dat beetje bovenuit. Gaan en blijven gaan. De triomf was voor hem een bekroning voor een sterk seizoen als verbindingsman tussen verdediging en aanval.

De FA Cupfinale was zijn 58ste match dit seizoen – interlands inbegrepen. Zijn totale kilometerteller klokt ergens af rond 600 kilometer. Zijn speelminuten zijn het equivalent van 54 volledige wedstrijden. Rodgers vervangt hem niet graag.

Op Wembley bleek nogmaals waarom. Tielemans is zijn brein op het veld. Diegene die met zijn verticale passes het spel versnelt. Hij profiteert op een intelligente manier van de agressie van Ndidi, zijn partner op het middenveld, en omgekeerd. In de pressing en het verdedigend werk heeft hij dit jaar opnieuw stappen gezet – dat bewijzen de stats. En laat hem maar vanop afstand uithalen.

Schmeichel hield Leicester in een spannend slot met twee knappe reddingen recht. VAR keurde een doelpunt van Chelsea in de laatste minuut af voor buitenspel. Drama op het eind.

Het maakt de ontlading er alleen maar groter op. Twee andere Belgen vierden mee. Timothy Castagne schoof na de vroege vervanging van de ervaren Evans weer naar het centrum van de defensie – daar speelde hij de voorbije weken ook. Dennis Praet bleef op de bank, maar mag de FA Cup ook bij op zijn palmares schrijven.

Zij dankten een landgenoot, hun doelman en de man in het busje. Castagne keek naar de hemel toen hij de Cup de lucht in stak. Tielemans haalde zijn mooiste glimlach boven. “Het voelt geweldig”, zei Tielemans. “Ik kreeg vandaag een berichtje: ga voor de bovenhoek. En ik heb het gedaan. Wat een goal was het. Voor het team en de fans. Ik hoop dat de supporters trots zijn.”

Een magisch moment dat ze deelden met de supporters - de FA Cupfinale was een testevent.

“Youri Tielemans heeft de ‘wow-factor’”, zei analist Alan Shearer op de BBC. “Hij gaat een grote rol spelen voor België op het EK”, voegde host Gary Lineker, de grootste Leicesterfan van allemaal, toe.

Laat Tielemans maar knallen.

