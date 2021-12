Thomas Vermaelen (36) weg bij Vissel Kobe

Buitenlands voetbal LIVE (12u). Welke krakers krijgen we in achtste finales Champions League? En wie treft AA Gent in de Conference League?

Vanmiddag wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de verderzetting van de Champions League (12u), de Europa League (13u) en de Conference League (14u). Club Brugge is ondanks een uitstekende start op het kampioenenbal Europees uitgeteld, terwijl ook Antwerp en Genk het niet konden waarmaken in de Europa League. Alle hoop dus op AA Gent, dat groepswinnaar werd in de Conference League. Tegen wie Vanhaezebrouck & co het straks opnemen, ontdekt u hier!

10:08