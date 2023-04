Thierry Henry verdedigt Messi, die volgens L’Équipe op ramkoers ligt met PSG: “Beschamend van Parijse fans”

Fluitconcerten voor Lionel Messi. Dat de Argentijn mogelijk vertrekt bij Paris Saint-Germain, valt niet in goede aarde bij de harde kern. Zowel voor als na de nederlaag tegen Lyon werd de aanvaller uitgejouwd. Volgens L’Équipe is het ondertussen nagenoeg zeker dat hij zijn aflopend contract in Parijs niet zal verlengen. “Messi en Paris Saint-Germain staan op het punt van scheiden”, zo kopt de Franse sportkrant.

Alleen als Messi een forse verlaging van zijn salaris in Parijs accepteert, is de Argentijnse sterspeler volgend seizoen nog te bewonderen in de Franse hoofdstad. En dat terwijl er na het afgelopen WK in Qatar nog sprake zou zijn van een akkoord over een extra seizoen bij Paris Saint-Germain. De onderhandelingen zijn volgens L’Équipe nog niet helemaal gestaakt, maar een akkoord ligt verder weg dan ooit.

Paris Saint-Germain moet mede door de financiële regels van de UEFA besparen op de salarishuishouding, maar ook om op de transfermarkt meer te kunnen verwezenlijken komende zomer. Daardoor zou Messi om en nabij een kwart van zijn salaris moeten inleveren, maar zeker nu hij wereldkampioen is geworden lijkt de Argentijn daar weinig voor te voelen.

Van een definitieve keuze is evenwel nog geen sprake. Messi heeft nog geen andere aanbiedingen op zak en zou naar verluidt eerst willen horen wie volgend jaar coach is van Paris Saint-Germain en welke spelers de Franse club eventueel komen versterken.

Uitgefloten door harde kern

Het is een vreemd beeld. Lionel Messi, zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal, uitgefloten door zijn eigen supporters. Zelfs nog vóór het duel tegen Olympique Lyon. De harde kern van PSG neemt de Argentijn op de korrel, aangezien hij mogelijk vertrekt uit de Franse hoofdstad.

PSG verloor bovendien in eigen huis van Lyon. Alexandre Lacazette miste in de eerste helft een strafschop, maar Bradley Barcola wist na rust wel te scoren. 0-1, meteen ook de eindstand. De tweede (thuis)nederlaag op rij voor de Parijzenaren. Messi kreeg bij het verlaten van het veld een nieuw fluitconcert over zich heen. De Franse fans vinden dat Messi zich veel minder laat zien dan dat hij bijvoorbeeld bij de Argentijnse ploeg doet.

KIJK. Vorige maand werd de wereldkampioen ook al eens uitgefloten door PSG-fans:

‘t Is is niet voor het eerst dat een topspeler het moet ontgelden in Parijs. In het verleden werden Neymar en Kylian Mbappé, toen hij op weg naar Real Madrid leek, uitgejouwd door hun eigen fans. PSG-coach Christophe Galtier neemt Messi dan ook in bescherming: “Ik vind het moeilijk. Leo en Kylian Mbappé zijn spelers die vanuit het niets iets kunnen forceren en Leo probeert veel waardoor er automatisch ook wel eens iets mislukt”, aldus de Fransman over de fluitconcerten.

“Het gedrag van de fans richting Messi? Beschamend”, klonk het bij ex-teamgenoot en analist Thierry Henry. “Je kan toch niet een van je beste spelers uitfluiten? Hij zit momenteel aan dertien goals en dertien assists. Ik hoop dat hij terugkeert naar FC Barcelona. Daar moet hij zijn carrière beëindigen. Uit liefde voor het voetbal.” Maar dan moeten de blaugrana op hun beurt eerst fors snoeien in de loonlast en moeten er verschillende spelers verkocht worden. De Catalaanse club bestudeert in elk geval alle mogelijkheden.

Vicevoorzitter Rafael Yuste van FC Barcelona lanceerde onlangs nog een charmeoffensief om de Argentijnse superster terug naar Catalonië te halen. “Het staat vast dat Messi van Barça en van de stad houdt, dus we hopen de juiste voorwaarden te vinden om het verhaal hier voort te zetten. Zijn verhaal bij deze club verdient een mooi einde en ik zou graag willen dat hij terugkomt. Het is iets waar we aan werken, maar het is niet alleen aan mij. Het hangt ook af van het geluk van Messi en of hij terug wil komen.”

Het contract van de Argentijn loopt eind juni af bij PSG. De optie voor een verlenging van nog één seizoen is nog niet gelicht, waardoor de geruchten over een mogelijk vertrek al een tijdje aanzwengelen. Na een minder eerste seizoen presteert Messi dit seizoen wel op niveau in Parijs, maar op sportief vlak zijn er tekortkomingen. Zo werd PSG enkele weken geleden alweer vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League.

En dan is er nu die nul op zes. Vorige week ging PSG met 0-2 onderuit tegen Rennes. Al blijven de Parijzenaren wel aan de leiding in de Ligue 1. Eerste achtervolgers Lens en Olympique Marseille zijn genaderd tot op zes punten. Volgende week zaterdag gaat Paris Saint-Germain op bezoek bij OGC Nice, dat al dertien wedstrijden ongeslagen is. Een week later komen Lens en Loïs Openda op bezoek in het Parc des Princes.

