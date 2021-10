Thierry Henry maakt zich zorgen om Lionel Messi: “PSG is nog steeds de ploeg van Mbappé”

Ligue 1Voor de Franse televisie bekijkt Thierry Henry met veel aandacht de wedstrijden van Paris Saint-Germain. De gewezen topspits, assistent van Roberto Martínez en dus ook analist is alles behalve onder de indruk van de rol van Lionel Messi. De twee speelden nog samen bij FC Barcelona. “Ik ga niet zeggen dat hij verdrietig is, maar er moet dringend een oplossing worden gevonden.”

“Hij is volledig geïsoleerd”, vertelt Henry bij RMC Sport. “Hij is veel minder aan de bal dan hij zou moeten zijn. Ik zou niet zeggen dat hij verdrietig is bij PSG, maar ik heb er wel een probleem mee dat hij op rechts staat. Ik zie Leo liever centraal, dan kan hij het tempo bepalen en de wedstrijd naar zijn hand zetten. Er moet snel een oplossing komen om Messi, Neymar, Ángel Di María en Kylian Mbappé beter samen te laten spelen. Met zulke spelers voorin moet het niveau veel hoger liggen.”

Quote Bij PSG is het spel veel meer gericht op Mbappé. Messi praat niet veel, hij praat met de bal en die krijgt hij nog te weinig om echt belangrijk te zijn. Nu is het nog Kylians team. Thierry Henry

Henry zegt dat Messi nog moeite heeft om zijn rol te vinden binnen het team. “De afgelopen tien jaar draaide alles om hem. Bij PSG is het spel veel meer gericht op Mbappé. Messi praat niet veel, hij praat met de bal en die krijgt hij nog te weinig om echt belangrijk te zijn. Nu is het nog Kylians team, hij is dé speler als ze de bal hebben. Elk team kan maar één cruciale pion hebben om het spel in het juiste ritme te laten lopen, bij PSG zijn er te veel.”

Volledig scherm Thierry Henry. © Photo News

Mauricio Pochettino kiest de laatste weken voor een voorhoede met Neymar vanaf links, Mbappé in het midden en Messi vanaf rechts. Dat klinkt logisch, maar Henry ziet dat dus anders. “Ik denk niet dat Messi vanaf die plek het verschil kan maken. Hij heeft op deze manier te weinig invloed voor een speler met zijn uitzonderlijke kwaliteiten.”

Messi, 34 inmiddels, staat na zeven wedstrijden (550 speelminuten) op drie goals en nul assists voor PSG. Eerder deze maand gaf Messi in een interview aan France Football aan dat hij zijn draai nog een beetje moest vinden. “De Ligue 1 is veel fysieker dan La Liga. Bijna alle spelers zijn enorm sterk, dus daar moet ik nog een beetje aan wennen. Maar ik weet zeker dat het goedkomt en dat het nog beter gaat lopen bij ons. Met een speler als Kylian is het heerlijk samenspelen. Hij spreekt bovendien goed Spaans, dus de communicatie verloopt ook soepel.”

Volledig scherm Lionel Messi. © AFP

Volledig scherm Neymar, Messi en Mbappé. © Photo News