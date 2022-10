Thierry Henry bekritiseert Mbappé, die zich verraden voelt door PSG: “Club is groter dan individu”

Mbappé zette in mei na lang twijfelen nog zijn handtekening onder een duizelingwekkend nieuw contract bij Paris Saint-Germain. Nadat Real Madrid zich zegezeker voelde, overtuigde PSG hem met een contract van ruim 50 miljoen euro per jaar en een eenmalige bonus van 100 miljoen. Bij die contractverlenging zou de Franse club allerlei beloftes hebben gedaan die de club vooralsnog niet is nagekomen. Dat heeft iemand uit zijn entourage bevestigd aan onder andere L‘Équipe, Le Parisien, RMC en Marca.

Om welke beloftes het precies gaat, is niet duidelijk. De 23-jarige Fransman ligt met het nieuwe contract vast tot medio 2024 met optie voor nog een jaar, maar hij zou dermate ontevreden zijn dat hij in januari de deur al achter zich dicht wil trekken in Parijs. “Ik heb me vergist”, zou hij zijn entourage hebben ingefluisterd.

Bij PSG hopen ze dat Mbappé op deze manier druk wil zetten. Zij achten een transfer in januari onmogelijk. “Kylian heeft nooit gesproken over een vertrek in januari. Niet tegen mij en niet tegen Nasser Al-Khelaïfi”, aldus sportief directeur Luis Campos. “Of hij nog blij is in Parijs? Dat moet je aan hem vragen. Hij gedraagt zich als een topprof.”

Het is geen geheim dat Mbappé, die vanavond in de Champions League al scoorde tegen Benfica, graag ooit voor Real Madrid wil spelen.

Marca weet echter dat een overstap naar de Koninklijke onbespreekbaar is voor PSG. De Spaanse club probeerde Mbappé vorig jaar immers al te verleiden om naar het Estadio Santiago Bernabéu te komen, tot ergernis van de Parijzenaren. Ook de rol van Real Madrid in het Super League-project stootte Paris Saint-Germain tegen het been.

Liverpool zou de enige optie zijn in januari, maar daar groeit het geld niet aan de bomen. The Reds strikten afgelopen zomer echter Darwin Núñez voor 75 miljoen euro en hebben hun start in de Premier League gemist.

Het kamp-Mbappé heeft in het verleden wel vaker zaken gelekt om druk te zetten. In Frankrijk meet de superster zich stilaan het imago van een verwend jongetje aan. Een die dreigt te vertrekken telkens er hem iets niet aanstaat.

Henry: “Ik speelde bij Barça ook niet graag op de flank, maar ik deed het wel” Ook Thierry Henry, T2 van de Rode Duivels, sprak zich uit over de geruchten rond Mbappé. “Niemand doet graag dingen waar hij niet goed in is”, zegt de voormalige spits van onder meer Arsenal en FC Barcelona bij CBS. “Maar de club is nog altijd groter dan het individu. Ik speelde bij Barcelona ook niet graag op de flank. Ik haatte het, maar ik deed het wel.”

