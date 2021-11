Thibaut Courtois zit aan 500 matchen in clubcarrière: betere cijfers bij Real dan Casillas, maar dé strafste doelman is hij (nog) niet

Buitenlands voetbalNieuwe mijlpaal voor Thibaut Courtois. De Rode Duivel speelde in de Champions League tegen Sheriff Tiraspol al zijn 500ste match in zijn clubcarrière. En dat op z’n 29ste - straf. Maar hoe doet hij het in vergelijking met de andere topkeepers van deze eeuw?

El Muro Belga. Na een moeizame start heeft Courtois zich de voorbij jaren in de harten van de Real-fans gespeeld. Steevast goed voor cruciale reddingen, een leider in de kleedkamer. Dat hij bij al z’n clubs - Genk, Chelsea, Atlético en Real - zo goed als altijd titularis was, bewijzen zijn statistieken. Deze week speelde hij al z’n 500ste wedstrijd in clubverband - duels bij de Rode Duivels dus niet meegerekend.

“De tijd vliegt. Amper elf jaar geleden begon ik als profdoelman”, reageert Courtois op zijn website. “De voorbije jaren heb ik voor topclubs gespeeld. Als jonge keeper pakte ik de landstitel met Genk. Ik leerde er kalm te blijven onder grote druk en ben er veel gegroeid als doelman, met grote dank aan de mensen die in mij geloofden. Toen Chelsea mij ontdekte, ging het plots erg snel. Ik kreeg de kans om bij Atlético te spelen, won er prijzen en werd er elke dag beter. Ik ben dankbaar voor de kansen die Chelsea en Atlético me gegeven hebben. Naar het buitenland vertrekken was hard, maar het was wel de juiste keuze voor mijn carrière.”

En of. Courtois nestelt zich stilaan in het lijstje van beste doelmannen van deze eeuw. Amper twee (hedendaagse) keepers bereikten de mijlpaal van 500 matchen in clubverband voor hun 30ste: Petr Cech (29) en Iker Casillas (29). Courtois zit, behoudens veel blessureleed of pech, op koers om hen bij te benen of zelfs in te halen. 500 matchen heeft hij nu achter de rug, waarvan 206 clean sheets.

Zoveel speelden de (ex-)concurrenten van Courtois in hun clubcarrière: Gianluigi Buffon (43): 943 matchen • 420 clean sheets • 791 tegengoals • 0,84 tegengoals per match Iker Casillas (40, gestopt): 881 matchen • 338 clean sheets • 867 tegengoals • 0,98 tegengoals per match Petr Cech (39, gestopt): 781 matchen • 341 clean sheets • 693 tegengoals • 0,89 tegengoals per match Manuel Neuer (35): 655 matchen • 298 clean sheets • 548 tegengoals • 0,84 tegengoals per match Kasper Schmeichel (35): 604 matchen • 202 clean sheets • 704 tegengoals • 1,16 tegengoals per match David De Gea (31): 542 matchen • 181 clean sheets • 603 tegengoals • 1,11 tegengoals per match Thibaut Courtois (29): 500 matchen • 206 clean sheets • 467 tegengoals • 0,93 tegengoals per match Jan Oblak (28): 430 matchen • 210 clean sheets • 339 tegengoals • 0,79 tegengoals per match Marc-André Ter Stegen (29): 421 matchen • 165 clean sheets • 426 tegengoals • 1,01 tegengoals per match

Op vlak van tegengoals en clean sheets steekt er één doelman met kop en schouders bovenuit: Jan Oblak. De Sloveense keeper van Atlético, dat weliswaar defensief een stevig blok vormt, incasseerde in zijn carrière amper 339 tegengoals in 430 matchen, of gemiddeld 0,79 tegendoelpunten per wedstrijd. Hij pakte ook al 210 clean sheets en doet zo beter dan Courtois. Ook de Rode Duivel blijft echter in z’n clubcarrière knap onder 1 tegengoal per match: zijn gemiddelde ligt op 0,93. Hij doet zo beter dan De Gea, Ter Stegen, Kasper Schmeichel en Casillas.

Als we Courtois en zijn Spaanse idool specifiek bij Real Madrid vergelijken, dan zien we dat hij het uitstekend doet. Zo incasseerde Casillas gemiddeld 1,03 tegengoals per match bij de Koninklijke, Courtois doet beter met 0,96 tegendoelpunten. “Ik ben trots nu bij Real te spelen”, glundert Courtois. “Hopelijk pakken we dit seizoen de titel.”

Volledig scherm De stats van Courtois. © SofaScore

Bij de Rode Duivels zit Courtois aan 94 caps - zonder verrassingen wordt hij de volgende die bij de ‘Club van 100' zal toetreden. Zijn Duivels-stats: 48 clean sheets, 72 tegengoals en een gemiddelde van amper 0,76 tegendoelpunten per match. Alleen Casillas, die tussen 2008 en 2012 met Spanje alles won wat er te winnen viel, doet beter.

Zoveel speelden de (ex-)concurrenten van Courtois in hun internationalcarrière: Gianluigi Buffon (43, gestopt bij Italië): 176 caps • 77 clean sheets • 146 tegengoals • 0,82 tegengoals per match Iker Casillas (40, gestopt): 168 caps • 102 clean sheets • 93 tegengoals • 0,55 tegengoals per match Petr Cech (39, gestopt): 124 caps • 56 clean sheets • 118 tegengoals • 0,95 tegengoals per match Manuel Neuer (35): 108 caps • 47 clean sheets • 102 tegengoals • 0,95 tegengoals per match Kasper Schmeichel (35): 78 caps • 39 clean sheets • 59 tegengoals • 0,76 tegengoals per match David De Gea (31): 45 caps • 21 clean sheets • 36 tegengoals • 0,80 tegengoals per match Thibaut Courtois (29): 94 caps • 48 clean sheets • 72 tegengoals • 0,76 tegengoals per match Jan Oblak (28): 44 caps • 21 clean sheets • 35 tegengoals • 0,79 tegengoals per match Marc-André Ter Stegen (29): 27 caps • 9 clean sheets • 29 tegengoals • 1,07 tegengoals per match

Volledig scherm © BELGA