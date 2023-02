Thibaut Courtois staat morgen weer tussen de palen op bezoek bij Osasuna

La LigaReal Madrid kan zaterdagavond in de uitwedstrijd bij Osasuna, op de 22e speeldag in La Liga, opnieuw een beroep doen op eerste doelman Thibaut Courtois en Eden Hazard, zo maakte coach Carlo Ancelotti vrijdag bekend tijdens het persmoment daags voor de wedstrijd.

De doelman van de Rode Duivels tastte begin deze maand tijdens de opwarming voor het competitieduel tegen Mallorca naar de lies. Hij kon niet spelen en zag zijn ploeggenoten met 1-0 verliezen. Onderzoeken brachten nadien een lichte blessure aan de linkeradductoren aan het licht. Uiteindelijk miste Courtois het WK voor clubs en de competitiewedstrijd van woensdag tegen Elche.

Courtois is nu opnieuw speelklaar, enkele dagen voor de clash op Anfield tegen Liverpool, in de achtste finales van de Champions League. Nog eens vijf dagen later volgt de stadsderby tegen Atlético, de week erop is er de Clasico tegen FC Barcelona in de halve finales van de Copa del Rey.

Volledig scherm Courtois trok wel naar Rabat om zijn ploegmaats te steunen op het WK voor clubs. © REUTERS

Ook Eden Hazard zal er zaterdag weer bij zijn. De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels sukkelde de voorbije weken met de patellapees in de linkerknie. Hazard ligt niet in de bovenste schuif bij coach Carlo Ancelotti. Zijn laatste speelminuten in La Liga dateren van 11 september, toen hij mocht starten tegen Mallorca. Sinds zijn terugkeer van het WK in Qatar, waar Hazard afscheid nam van de Rode Duivels, kreeg hij enkel nog maar in de derde ronde van de Copa del Rey speelminuten, tegen de bescheiden vierdeklasser Cacereno. Na een bleke prestatie werd hij toen na 67 minuten naar de kant gehaald.

Karim Benzema is niet geblesseerd, maar krijgt zaterdag tegen Osasuna wel rust in functie van de CL-clash van dinsdag. “Hij voelt zich wat moe en we willen hem volledig laten recupereren”, aldus Ancelotti. De voormalige Franse international had dit seizoen al meermaals met kwetsuren af te rekenen en kon daardoor minder dan vorig seizoen zijn stempel drukken. Ook Toni Kroos zal zaterdag tegen de Basken niet op het veld verschijnen. De Duitse middenvelder heeft griep en moest de voorbije dagen verstek geven voor de trainingen.

