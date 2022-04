Thibaut Courtois pakt uit met fantastische parade tegen Celta de Vigo, Spaanse pers lovend: “De beste van Madrid, de beste ter wereld”

La LigaReal Madrid heeft de 0-4-nederlaag in de Clasisco doorgespoeld met een nipte zege tegen Celta de Vigo. Thibaut Courtois was met een schitterende parade andermaal belangrijk voor de Koninklijke. Karim Benzema scoorde dan weer tweemaal vanaf de stip. De Spaanse pers gooide met bloemetjes naar de levensbelangrijke Courtois: “Benzema en Vinicius eisen de schijnwerpers op, maar Courtois is zéker de beste speler van Madrid.”

Real Madrid kende een moeilijke avond tegen Celta de Vigo. De thuisploeg ging op zoek naar de openingstreffer, maar stuitte op een ijzersterke Thibaut Courtois. De Rode Duivel verblufte vooral met een schitterende redding (zie video hierboven) op een vrijschop van Iago Aspas. “Hij is de beste keeper ter wereld", klonk het na afloop bij de aanvaller van Celta. De thuisploeg domineerde, maar toch ging Real dankzij een penaltygoal van Benzema rusten met een voorsprong.

Na de pauze tekende Nolito voor de verdiende gelijkmaker. Maar nadien kregen de Madrilenen wat hulp van de scheidsrechter. Tweemaal ging de bal heel gemakkelijk op de stip. Benzema miste de eerste elfmeter, maar zette de tweede strafschop wel om. 1-2, meteen ook de eindstand. Real blijft dankzij de overwinning afgetekend leider met 69 punten. Dat zijn er 12 meer dan Sevilla (match minder) en 15 meer dan Barcelona (2 matchen minder).

“Dit zijn drie heel belangrijke punten, maar we hebben geleden”, analyseerde Courtois na de wedstrijd. “Alle wedstrijden die ik hier heb gespeeld (in Celta Vigo red.) waren erg zwaar.”

Ook over de drie strafschoppen is de doelman duidelijk: “Alle drie zijn penalty. Ik zie de eerste en de tweede duidelijk. Misschien is de derde het moeilijkst te zien vanuit het doel, maar als je je voet er zo inzet... Ik weet niet of we verdienden om te winnen. In de eerste helft heb ik twee geweldige reddingen gemaakt. Dat hielp wel.”

Spaanse pers lovend

Geen wonder dat AS Courtois “de kampioenenmaker” noemt: “Zijn reddingen zijn even belangrijk als de gescoorde doelpunten. Zonder de Belg zou Madrid verloren hebben. Courtois wint competities en dat wordt steeds duidelijker: Aspas kon niet geloven wat de Belg uit zijn doel haalde. Op dit moment kan niemand ontkennen dat Courtois de beste speler is op zijn positie in Europa, ook al maakt dat geen verschil voor degenen die awardshows organiseren of degenen die absurde ranglijsten opstellen en Courtois buiten de topplaatsen laten.”

Ook Marca was in de wolken met de prestatie van de Madrileense doelman. “Madrid wint weer dankzij de Belg”, kopt de Spaanse krant. “De brace van saves van Courtois was even belangrijk als die van Benzema om de drie punten in Vigo veilig te stellen. Courtois was een muur voor Celta en een zegen voor zijn team. Hij is de beste keeper ter wereld op dit moment. Voor het geval er nog twijfel bestond.”

Mundo Deportivo noemde Courtois’ redding op Aspas zelfs de “parade van het jaar”. “Zijn niveau is dit seizoen, net als vorig seizoen, spectaculair hoog. En de Belg bewees dat met een redding tegen Iago Aspas. De spelers van Celta, Aspas voorop, konden de parade niet geloven en hielden hun handen voor hun hoofd, treurend over de kans die Courtois hen had ontzegd. Treurend over de kans die de gelijkmaker van de Galiciërs had betekend.”

ABC ging nog een stapje verder: “Courtois’ reddingen voorkomen gemaakte doelpunten. Hij is verreweg de beste keeper van de wereld op dit moment.”

En hij krijgt niet altijd de erkenning die hij verdient, oordeelt de Spaanse krant. “Benzema, met 24 doelpunten, en de ontbolstering van Vinicius toen bijna niemand nog in hem geloofde, eisen de meeste schijnwerpers en krantenkoppen op, maar de beste speler van Madrid is toch zeker Thibaut Courtois.”

Courtois maakt fan gelukkig:

