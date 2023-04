Thibaut Courtois mist trip naar Girona door buikgriep, blessure Hazard blijkt mee te vallen

De Bruyne tegen Courtois in de halve finales: Man City komt niet in de problemen in München

Manchester City staat voor het derde jaar op rij in de halve finales van de Champions League. Na de 3-0 in de heenmatch kwamen de Engelsen in de Allianz Arena nooit in de problemen. Haaland scoorde op aangeven van De Bruyne, Kimmich tekende met een strafschop voor een 1-1-gelijkspel. In de andere kwartfinale stootte Inter door ten koste van Benfica.