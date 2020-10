Thibaut Courtois: “Eden Hazard zal binnen de kortste keren ontploffen”

Geen Courtois bij de Rode Duivels. Hij gaf verstek voor het drieluik Ivoorkust-Engeland-IJsland. “Maar het gaat goed met mij”, vertelt de Real-keeper in AS. “Na de match tegen Levante (4 oktober, red.) voelde ik iets in het dijbeen. Het ging om een lichte blessure en waren het superbelangrijke interlands geweest, had ik kunnen spelen. Nu was het een beter idee om uit te rusten, het seizoen is nog lang. Of ik dit weekend al tegen Cadiz speel? Dat hangt af van de coach, maar ik voel me goed.”

Quote Ik heb altijd het gevoel gehad dat Zidane op mij rekende. Als je dat op de moeilijke momenten niet merkt, wordt het heel lastig Courtois

Flashback naar z’n eerste seizoen bij de Koninklijke, waar Courtois meedeelde in de malaise van Real en hem zelfs verweten werd “geen taxi te kunnen stoppen”. Onze nationale nummer één zette er zich over en is nu cruciaal in het team van Zidane. Tekenend: Courtois’ reddingpercentage was volgens statistiekenbureau Opta in het seizoen 2018/19 zo’n 65,4 procent, vorig seizoen 79,2 procent en in de eerste vier wedstrijden van het huidige seizoen zelfs 86,7 procent. Meermaals de uitblinker.

Thibaut Courtois.

“Ik kreeg heel wat vernietigende kritiek, maar ik hoef nu niet mijn gelijk te halen”, aldus Courtois. “Al raakte het mij uiteraard wel. Ik ben ook van vlees en bloed en van buitenaf is het altijd makkelijk om kritiek te geven. Gelukkig was er steun van familie, vrienden, de keeperstrainer ... Ik heb altijd geweten wat ik kan. Ik weet wanneer ik goed speel en weet wanneer het beter moet. Dat is al sinds de jeugd. Door die kritiek ging ik ook niet anders gaan spelen. Ik bleef dezelfde doelman.” Belangrijk in het counteren van die kritiek was de ruggensteun van Zidane. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij op mij rekende. Als je op die moeilijke momenten niet merkt dat hij naast je staat, wordt het lastig. Het mentale aspect is zó belangrijk. Hij is een geweldig figuur en een geweldige coach. Kijk naar de resultaten.”

Om de allerbeste te worden, laat Courtois niets aan het toeval over. “Mijn grootste zwakte, voor ik hier aankwam, was het voetenspel. Daar heb ik veel op getraind. Nodig, want dit jaar bouwen we meer op van achteruit, nemen we meer risico’s. Voorts werk ik ook al een jaar met een kok om juist te eten en zo meer energie te optimaliseren. Dat zijn details. Als je 20 bent, denk je niet aan zulke dingen, maar als je volwassen wordt weet je dat die dingen bepalend zijn voor een langere carrière.”

Tot slot ging het uiteraard ook over Eden Hazard. Sinds zijn komst in de zomer van 2019 was Eden al 213 dagen out. Zijn laatste volledige match dateert van 23 november (3-1 tegen Real Sociedad). Daarna speelde hij nog tien wedstrijden, maar geen enkele keer de volle negentig minuten. De Real-fans maken zich zorgen. “Maar ik twijfel er niet aan dat we de allerbeste Eden nog gaan zien. Hij is de eerste die zich hier wil bewijzen. Ik zie hem trainen, hij zal binnen de kortste keer ontploffen. Voor zijn blessure in november speelde hij enkele wedstrijden zeer goed. Nadien kende hij heel wat pech. Straks zal hij het team opnieuw veel plezier schenken.”

Courtois en Hazard met de La Liga-trofee.

Courtois.