“The return of the God”: Ibrahimovic kondigt zelf terugkeer bij nationale ploeg aan

“The return of the God.” Met dit typische bijschrijft bij een foto van hem in het tenuetje van de nationale ploeg bevestigt Zlatan z’n comeback.

“Als je het mij vraagt, zal ik eerlijk zijn: ja, ik mis het nationale team”, klonk het in een interview vorig jaar. Dat is geen geheim. Degene die het niet mist, heeft zijn carrière al beëindigd. En ik heb mijn carrière nog niet beëindigd.”

‘Ibracadabra’ zwaaide in 2016 af als international, sindsdien doken er regelmatig geruchten op over z’n rentree. Tot een échte terugkeer kwam het echter nooit. Tot nu dus.

Zweedse media wisten dat Ibra nog deze maand opgeroepen zou worden voor de WK-kwalificatieduels met Georgië en Kosovo, op 25 en 28 maart. Nu wordt dat dus officieel. Bondscoach Janne Andersson nam de spits van Milan meteen ook op in z’n selectie. “Hij is uiteraard gewoon een heel goede speler, de beste die we ooit hebben gehad in Zweden”, legt Andersson uit. “Het is uiteraard heel leuk dat hij wil terugkomen. Naast wat hij ons op het veld kan bijbrengen, heeft hij natuurlijk heel wat ervaring die hij kan overbrengen op de andere spelers.”