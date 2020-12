‘The Incredible Hulk’: Romelu Lukaku zuigt in Italië alle aandacht naar zich toe

Buitenlands voetbalZijn sponsors zien het graag gebeuren. Maserati, Versace, Playstation. Als een magneet zuigt Romelu Lukaku de aandacht van de sportmedia naar zich toe. Met Zlatan en Ronaldo vecht hij dagelijks voor een plaatsje op de cover van zijn grootste sportkrant, La Gazzetta dello Sport. In zijn donderdageditie beeldt de roze krant hem af zoals u ‘Big Rom’ nog nooit zag: als de Incredible Hulk. De woordspeling erbij Lukakhulk is - eerlijk gezegd - minder geslaagd.

In België wordt er nogal snel gefocust op wat er in het buitenland over eigen jongens in de kranten staat - een fenomeen dat je in andere landen veel minder aantreft. Vaak met de verrassende vaststelling als er iemand sporadisch op een frontpagina staat of uitgebreid aandacht krijgt in een krant. Is gewoon eigen aan het niveau waarop sommige Rode Duivels spelen en voor welke clubs ze uitkomen. De meest belichte.

Dat Lukaku op de cover van de Gazzetta staat, is op zich allang geen nieuws meer. Dat ze twee bladzijden aan hem besteden en hem overladen met lof na een topprestatie evenmin.

Heeft alles te maken met zijn constante prestaties en zijn status in Italië. Hij is de duurste aanwinst ooit van Inter en na Robert Lewandowski (42 goals), Erling Haaland (38 goals) en Cristiano Ronaldo (38 goals) bij de best scorende spits in Europa, in alle mogelijke competities.

Lukaku was vanaf de start van de transfersoap met Inter hot in Italië. De Gazzetta zette hem meteen in de markt. Voor hij een seconde had gespeeld in de zomer van 2019 verscheen hij 25 keer op de voorpagina, met grote of kleine foto, vier keer zonder afbeelding, met naam. ‘Lukaku BOOM’ was vanaf zijn transfer een coverheld in een op twee kranten, met een gratis poster erbovenop op 10 augustus 2019. Toen was het al raak.

Ondertussen heeft iedereen in de kolommen van de Gazzetta zijn zegje al mogen doen over zijn hem. Van Samuel Eto’o tot Andre Villas-Boas, over Ariel Jacobs, Fabio Capello, Zlatan, Enzo Scifo, Christian Vieri, Antonio Conte, een rist andere Italiaanse vedetten en vandaag de Spaanse ex-bondscoach Vicente Del Bosque.

Zelf heeft hij nog maar twee grote interviews gegeven aan de kranten: een aan de Gazzetta, een aan de Corriere. ‘t Is niet met de mond, maar wel met zijn prestaties dat hij zichzelf in de headlines houdt.

45 goals in 63 matchen bij Inter. Zegt eigenlijk voldoende. Big in Italy.

