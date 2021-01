Terwijl Courtois traptechniek showt, wordt druk op Hazard nog wat opgevoerd: “Het is nu of nooit”

Vanavond mogelijk van levensbelang onder de lat, maar Thibaut Courtois toonde enkele uren voor het Supercupduel tegen Athletic Bilbao dat hij ook met de neus náár doel furore kan maken. Op beelden die Real Madrid verspreidde, krulde hij drie vrije trappen perfect binnen. Het vingertje en het zegegebaar achteraf waren terecht. Het is niet de eerste keer dat de 28-jarige Rode Duivel zijn traptechniek etaleert - in het verleden doken nog video’s op van de vrijetrapspecialist die in Courtois schuilt.

Als Real wint van tegen de Basken, wacht zondag een finale tegen FC Barcelona. Een onvervalste Clásico dus. Aan die missie moet ook Eden Hazard bijdragen. Rechtsachter Dani Carvajal is geblesseerd, waardoor de kans groot is dat Lucas Vázquez een rij achteruitschuift en Hazard aan de aftrap verschijnt. Na de enorme kritiek op de Rode Duivel afgelopen weekend kan hij niet nogmaals door de mand vallen. Coach Zinédine Zidane blijft zichzelf: “Hazard heeft pech gehad met al die blessures. Hij is een geweldige voetballer en zal ons helpen om prijzen te winnen.”

Kaká

In de Spaanse media wordt Eden alvast weer op scherp gezet - hun geduld is op. “Hazard was, net als zijn teamgenoten, teleurstellend tegen Osasuna. Geen ideeën, nog steeds geplaagd door de naweeën van een seizoen vol blessures. Vandaag is het perfecte podium om eindelijk eens de beste Hazard te zien in een shirt van Real Madrid”, schrijft Marca. “Voor Zidane wacht de uitdaging om te voorkomen dat Hazard de nieuwe Kaká wordt”, klinkt het ook. En ook AS, dat Hazard op de front van hun krant plaatst, kijkt naar Hazard. “Het is nu of nooit. Tijd om te schitteren.”