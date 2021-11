Tegenstander van Vertonghen en Benfica kan wedstrijd met negen (!) spelers niet uitspelen: “Zwarte bladzijde in geschiedenis van het Portugese voetbal”

Twee van de negen Belenenses-spelers die aan de aftrap stonden waren overigens doelmannen. De Braziliaan Eduardo Kau was dat niet, maar na amper één minuut werkte die de bal wel al in eigen doel. Of hoe een owngoal een pijnlijke avond inluidde. Benfica, virtueel leider in Portugal, kende overigens geen genade. Bij rust leidde Benfica met 0-7. Darwin Nunez nam al drie goals voor z’n rekening, Haris Seferovic twee en Julian Weigl één.

Belenenses kwam na de pauze nog met 7 spelers het veld op, en enkele minuten later werden ze herleid tot zes na een ‘blessure’. De scheidsrechter kon niet anders dan de wedstrijd staken. De drie punten zullen naar Benfica gaan. Belenenses had wel degelijk gevraagd om de wedstrijd uit te stellen, zo bevestigde voorzitter Rui Pedro Soares na de wedstrijd aan het Portugese Record. “Wat vandaag gebeurd is, is een grote schande”, aldus Soares gisterenavond. “Al in de namiddag hebben we de profliga gevraagd om de wedstrijd uit te stellen, maar daar kregen we te horen dat we acht spelers hadden en dus konden spelen. Om 19u13 hebben we aan Benfica gevraagd om niet te spelen, maar de wedstrijd ging toch door. Het alternatief was twee tot vijf punten verliezen.” Bij A Bola ontkende een ‘officiële bron’ van de profliga dat Belenenses een formeel verzoek tot uitstel heeft ingediend.