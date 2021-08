‘t Kan verkeren: 2 jaar geleden weigerde Kepa veld te verlaten, nu is doelman zélf penaltyheld voor Chelsea

UEFA SUPER CUP‘t Kan verkeren, zei Bredero ooit. Dat geldt ook in de voetballerij. Twee jaar geleden was Kepa Arrizabalaga nog mikpunt van spot toen hij een vervanging weigerde, vlak voor de penaltyreeks. Gisterenavond was de Spaanse doelman dan weer de held bij Chelsea door zelf als wisselspeler twee levensbelangrijke strafschoppen te pakken. Die 80 miljoen levert op.

Flashback naar 24 februari 2019. Finale van de Carabao Cup. Chelsea tegen Manchester City.

Na 120 minuten was er nog altijd geen doelpunt gevallen. Spelers en coaches maakten zich al op voor strafschoppen. Toenmalig oefenmeester bij Chelsea was de Italiaan Maurizio Sarri. Hij sommeerde reservedoelman Willy Caballero om zich klaar te maken voor de strijd. De Argentijn heeft immers de reputatie een penaltystopper te zijn. Kind van de rekening zou Kepa Arrizabalaga worden, de duurste doelman ter wereld. Chelsea legde destijds 80 miljoen op tafel bij Athletic Bilbao voor de Spanjaard.

Een extra argument voor Sarri om Caballero te brengen was dat Kepa enkele minuten eerder tegen de grond was gegaan. Krampen, zo leek het. Caballero klaar om in te vallen, al dacht Kepa daar anders over. Hij schudde resoluut ‘nee’ met het vingertje en maakte heel wat misbaar. Hij moest en zou die penaltyreeks pakken. Tot onvrede van Sarri, die als een gek tekeer ging langs de zijlijn. Kepa won het pleit en bleef staan.

Het resultaat? Manchester City won de strafschoppenreeks, nadat Ederson twee penalty’s wist af te stoppen. En Kepa? Die pakte er slechts ééntje. Het begin van een week vol commotie, en misschien wel het begin van het einde voor Sarri als coach van de ‘Blues’, het ging toen al de ronde dat de 60-jarige Italiaan weinig gezag had in de spelersgroep. De twee tenoren spraken achteraf van een misverstand. “Ik gaf helemaal niet aan dat ik niet vervangen wou worden, het was mijn manier om te zeggen dat ik in orde was”, aldus Kepa.

Londense held

Een spook dat de Spanjaard nog lang achtervolgde. Ondanks zijn prijskaartje is Kepa titularis af bij de ‘Blues’. Coach Thomas Tuchel kiest voor de Fransman Edouard Mendy in doel, de Spanjaard moet het doen met een rol als bankzitter.

Na gisterenavond zal dat relletje van twee jaar geleden wel vergeten en vergeven zijn in Londen. Vlak voor de penaltyreeks was het nota bene Kepa die Mendy moest komen aflossen. Van de 22 elfmeters die Kepa in z’n carrière moest verwerken, redde hij er vijf. Mendy doet slechter met twee uit 26. Mendy gehoorzaamde (logischerwijs) wél, Kepa zou de strafschoppenreeks keepen in de Super Cup-finale tegen Villarreal. Met succes. Eerst bracht hij redding op een inzet van Mandi, en ook de beslissende poging van Albiol wist hij te keren. Van rebel naar redder in nood, zo gaat dat in de voetbalwereld.

“Dit was geen spontane beslissing”, aldus Tuchel na de match. “We hebben hier met de keepers over gesproken. De statistieken tonen aan dat Caballero (die niet in de selectie zat, nvdr.) de beste penaltystopper is. Kepa stond op twee en Edou op drie. We hebben besproken dat, als we nog een wissel over hebben, dit niet om persoonlijke redenen is maar om het team te helpen. Het is fantastisch dat Edou dit accepteert en z'n ego aan de kant zet.”

