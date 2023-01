Supermakelaar probeert Yannick Carrasco naar Barcelona te loodsen in ruil voor Depay

Pini Zahavi heeft de bijnaam ‘Mister Fix-It’. De man die het wel zal regelen. De Israëlische makelaar (79) draait al jaren mee op het hoogste niveau. Het aantal toptransfers op zijn conto is niet meer te tellen, maar tegelijk hebben de gerechtelijke instanties zijn handel in het vizier. Onder andere in België is hij in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, fraude en witwassen in het kader van een zaak rond voetbalclub Moeskroen.