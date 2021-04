“Superbelachelijk”: ook de covers van de grootste sportkranten liegen er niet om, Italiaans blad pijnlijk de mist in

Corriere dello Sport

Beginnen doen we in Italië, met een toch wel pijnlijke misser van Corriere dello Sport. Dat blad publiceerde nog een interview met Andrea Agnelli waarin die vertelt over... hoe de Super League doorgaat. De krant was al gedrukt, toen de plannen gisteravond laat als een kaartenhuisje in elkaar vielen. Al waren ze er zich op het moment van het ter perse gaan ook wel nog van bewust dat de boel “op springen” stond.