Succescoach Hansi Flick wil na dit seizoen weg bij Bayern München

Flick, die bij Bayern nog tot medio 2024 onder contract ligt, was in het verleden aan de slag als assistent van Löw en won sinds hij overnam bij Bayern in november 2019 zes titels met de Rekordmeister, met de eindzege in de Champions League vorig seizoen als absolute bekroning. In de finale haalden ze het toen met 1-0 van Paris Saint-Germain. Intussen nam PSG dit seizoen wel al revanche door Bayern te kloppen in de kwartfinale op het kampioenenbal, waardoor er voor de Beierse grootmacht enkel nog de landstitel te winnen is. Met een voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger RB Leipzig is die echter binnen handbereik.