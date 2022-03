“Strafschoppen zijn altijd een loterij”: Geen finale voor Philippe Clement en AS Monaco in Franse beker

Buitenlands voetbalPhilippe Clement en AS Monaco hebben zich niet kunnen verzekeren van een finaleplaats in de Coupe de France. De Monegasken sneuvelden na strafschoppen op het veld van Nantes. ‘Het geluk was niet aan onze zijde", besloot Clement achteraf.

“Ik wil clubgeschiedenis schrijven. Grote spelers zoals Mbappé, Henry en Trezeguet hebben hier gespeeld zonder dat ze de trofee konden winnen.” Philippe Clement klonk erg ambitieus voor de halve finale in de Coupe de France, waarin zijn AS Monaco op bezoek ging bij Nantes. Een ploeg in vorm, want Nantes had in z'n laatste zeven matchen slechts één keer verloren en vijf keer gewonnen. Bij Monaco liep het de afgelopen weken dan weer stroef - Clement en co konden al drie wedstrijden niet winnen.

Bij Nantes nam Monaco een goeie start door na elf minuten op voorsprong te komen via Maripan, maar niet veel later hing Cissé met een owngoal de bordjes in evenwicht. Na de pauze scoorden beide teams binnen een tijdspanne van twee minuten, waardoor strafschoppen moesten beslissen over het ticket voor de finale. Daarin hield Nantes het hoofd het koelst: Ben Yedder en toptalent Tchouaméni misten voor Monaco, terwijl de thuisploeg foutloos bleef.

“Ik ben ontgoocheld, want het had anders kunnen uitdraaien. Strafschoppen zijn altijd een loterij. Nantes werd bovendien gesteund door hun supporters. Ben Yedder en Tchouaméni hebben hun verantwoordelijkheid genomen, maar het geluk was niet aan onze zijde. We zijn nog steeds actief in twee competities - de Ligue 1 en de Europa League - en blijven heel ambitieus”, vertelde Clement na de uitschakeling.

In de Ligue 1 is Monaco intussen teruggezakt tot de negende plaats, op vijf punten van een plek die recht geeft op deelname aan de Champions League. Clement heeft dus nog heel wat werk aan de winkel. Te beginnen zondag op het veld van Marseille, de nummer 2 in de Ligue 1.

