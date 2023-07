Straf kan oplopen tot drie jaar cel: zaak van (ex-)PSG-coach Galtier blijft beroeren nadat hij bij oude club “aantal moslims wilde beperken”

De zaak rond Christophe Galtier (56) leeft in Frankrijk. De (bijna ex-)coach van PSG verschijnt in december voor de correctionele rechtbank. Hij zou gediscrimineerd hebben op basis van ras en geloofsovertuiging. “Hij vertelde me ook dat ik een team vol ‘uitschot’ had gebouwd met spelers die de helft van hun vrijdag in de moskee zitten.”

Officieel is hij nog niet ontslagen. Lang zal dat niet meer duren - het contract tussen PSG en de Spanjaard Luis Enrique zou al getekend zijn. Zo komt er een einde aan één jaar Galtier in Parijs.

Hij werd nog wel kampioen in de Ligue 1, maar in de Champions League werden Mbappé, Messi, Neymar en co opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld - deze keer was Bayern München te sterk. Het is op dit moment echter het minste van Galtiers zorgen.

Hij werd vorige week samen met zijn zoon in hechtenis genomen. Dat is het resultaat van een vooronderzoek dat midden april werd geopend tegen de Franse trainer. Hij wordt verdacht van discriminatie op basis van ras en geloofsovertuiging. Galtier zou in zijn periode als coach van OGC Nice racistische en islamofobe opmerkingen gemaakt hebben. Dat werd gelekt door toenmalig sportief directeur van de Zuid-Franse club, Julien Fournier - beiden hadden geen al te beste onderlinge relatie.

“Hij vertelde me dat ik rekening moest houden met de realiteit van de stad en dat we niet zoveel zwarte jongens en moslims in het team konden hebben”, aldus Fournier. “Hij gaf me ook aan dat hij het team grondig wilde veranderen, waarbij hij te kennen gaf het aantal moslimspelers zo veel mogelijk te willen beperken. Het waren enkel religieuze argumenten gebaseerd op huidskleur. En hij zei dat ik een team vol ‘uitschot’ had gebouwd met spelers die de helft van hun vrijdag in de moskee zitten.”

Volledig scherm © AFP

Galtier ontkende die aantijgingen. En was naar eigen zeggen “geschrokken” van de beschuldigingen. Hij diende op zijn beurt klacht in voor intimidatie, smaad en doodsbedreigingen tegen Fournier en de twee journalisten die het verhaal hadden uitgebracht.

Na intensief onderzoek in de schaduw en een reeks ondervragingen - onder meer spelers, trainers, bestuursleden, Nice-voorzitter Rivère en andere club werknemers werden aan de tand gevoeld -, moet Galtier zich op 15 december dus verdedigen voor de correctionele rechtbank in Nice. Tijdens de ondervragingen bevestigden een paar ondervraagden dat ze getuige waren van de discriminerende taal van Galtier. De trainer zelf blijft ontkennen. Zijn straf kan oplopen tot drie jaar in de gevangenis en een boete van 45.000 euro volgens Franse media. Nice en PSG hebben voorlopig nog niet gereageerd. Maar dat Galtier volgend seizoen geen trainer meer is van de Parijse club, is een zekerheid.

In de Franse hoofdstad zijn ze intussen bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zonder Messi. Zonder Sergio Ramos. Zonder Galtier. En ook de toekomst van Mbappé en Neymar bij de Franse landskampioen oogt onzeker. Aan inkomende kant blijft het qua grote namen dan weer windstil in het Parc des Princes. PSG toonde interesse in Victor Osimhen (ex-Charleroi, nu Napoli), maar die deal lijkt niet haalbaar. Volgens L’Équipe hebben de Parijzenaars nu hun pijlen gericht op Frans international Randal Kolo Muani.

Volledig scherm © AP