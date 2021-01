Sterke Courtois, die penalty pakt, kan tegen Levante nieuwe nederlaag voor Real niet vermijden

Serie A Comeback in stijl voor Zlatan, die komst van andere goalgetter toejuicht: “Dan zijn we met twee om iedereen bang te maken”

19 januari Nog steeds geen greintje verval. Na zeven weken blessureleed begon Zlatan Ibrahimovic (39) voor het eerst weer aan een wedstrijd. Negentig minuten later werd er maar over één man gesproken: King Zlatan. “Twee goals waren vandaag wel voldoende.” De statistieken ogen stilaan enig mooi. Bij Zlatan én bij AC Milan. En dan is er nog een andere goalgetter in aantocht. “Dan zijn we met twee om tegenstanders bang te maken.”