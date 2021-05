Sterk seizoen met gouden randje: onuitputtelijke Tielemans nóg wat meer in harten van Leicester-fans, zodra ook nieuw contract?

Buitenlands voetbalEen sterk seizoen met een gouden randje. Wat. Een. Goal. Youri Tielemans. Matchwinnaar in de FA Cup, zijn eerste prijs in Engeland. De handtekening over een nieuw contract zal wel volgen: Youri is gelukkig bij Leicester. En na vandaag nóg wat populairder.

Bam. Hoe ver was het? Zo’n 25 meter? Een raket in de kruising. Youri Tielemans zorgde fabuleus voor de enige goal in de finale van de FA Cup. Chelsea tegen het canvas, Leicester City pakte voor het eerst de felbegeerde trofee.

De Leicesterfans werden gek. Sociale media werden volgeschreven met lofbetuigingen voor de Rode Duivel. Nog maar eens. Hij is er immens populair. Ze wachten nog wat meer angstvallig op nieuws. Leicester opende een tijdje geleden de gesprekken met Tielemans over een nieuw contract. Haast lijkt er niet mee gemoeid. De club maakt zich sterk dat als ze er straks in slaagt om een Champions Leagueticket af te dwingen, een handtekening wel zal volgen. Tielemans is gelukkig bij Leicester. Belangrijk ook, zo bleek vandaag nog maar eens.

Met Boubacar Soumaré (Lille OSC) komt er deze zomer wellicht een bijkomende centrale middenvelder bij – de club is al een tijdje rond met de Fransman. Zijn komst moet Rodgers’ complementair duo Tielemans-Wilfred Ndidi wat ontslagen, ook al lijkt de brandstoftank van de Rode Duivel onuitputtelijk.

De FA Cup was match 58 voor Tielemans dit seizoen – interlands inbegrepen. Zijn totale kilometerteller klokt ergens af rond 610 kilometer. Zijn speelminuten zijn het equivalent van 55 volledige wedstrijden. Rodgers vervangt hem niet graag. Tielemans is zijn brein op het veld. De speler die verdediging en aanval snel met mekaar verbindt. Diegene die met zijn verticale passes het spel versnelt. Hij profiteert op een intelligente manier van de agressie van Ndidi, zijn partner op het middenveld, en omgekeerd. In de pressing en het verdedigend werk heeft hij dit jaar opnieuw stappen gezet – dat bewijzen de stats.

