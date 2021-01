‘Starman’ Tielemans op één na jongste Belgische aanvoerder in Engeland: “Youri is zo’n wonderlijke coach”

Premier LeagueOok zonder aanvoerdersband praat hij, wijst hij en stuurt hij bij, maar zijn eerste keer als kapitein van Leicester City maakte Youri Tielemans (23) niettemin trots. Een natuurlijke leider is helemaal ontpopt. Een ‘starman’ gaat er Bowie achterna: “Youri is zo’n wonderlijke coach.”

Het hing al een tijdje in de lucht. Waiting in the sky.

Zondagmiddag, om 14u30 stipt, stuurde Leicester City zijn basiself voor de FA Cup-confrontatie met tweedeklasser Brentford de wijde wereld in. Achter de naam van Youri Tielemans stond het (C)-symbool, voorbestemd voor de aanvoerder. Een primeur die alles over zijn opgang vertelt.

Quote Youri heeft die leiderskwa­li­tei­ten van nature. Hij heeft een bepaalde kijk op het spelletje. Hij is altijd aan het praten. Hij leest en verstaat voetbal Coach Brendan Rodgers

Precies twee jaar geleden zagen ze bij AS Monaco liever zijn achterkant, nadat hij er in moeilijke omstandigheden te zelden had kunnen overtuigen. Door het ijs gezakt. Vandaag is hij op zijn drieëntwintigste stand-in kapitein bij een challenger in de Premier League - de op één na jongste Belg bij een Engelse club met de band om de biceps. De ‘feel good’-factor. Ook bij Anderlecht vuurde hij als broekventje zijn ploegmaats al eens aan.

Geen toeval

Rond Tielemans stonden gisteren zeven spelers gepositioneerd die ouder waren, enkelingen ook die meer matchen voor ‘The Foxes’ op de teller hadden. Toch lag de keuze van coach Brendan Rodgers voor Tielemans in de lijn der verwachtingen. Zijn rijpe dertigers ontbraken één voor één: Kasper Schmeichel (rust), Jamie Vardy (herstellend na een operatie voor een hernia), Johny Evans (rust) en Wes Morgan (blessure). Dus zag hij de kans rijp voor de allerjongste in zijn leidersgroep van zes.

Lang heeft Rodgers niet nodig gehad om het leiderschap van Tielemans te spotten. Vanaf dag één bij Leicester liet hij zich horen en gelden. Hij nam verantwoordelijkheid op. Na vijf maanden in Leicester schoof zijn trainer hem in de spelersraad. Als vertegenwoordiger van de jonge gasten en de buitenlanders.

“Youri heeft die kwaliteiten van nature”, zegt Rodgers. “Je kan zien waarom. Hij heeft een stem. Hij heeft een bepaalde kijk op het spelletje. Hij zoekt altijd naar oplossing. Voor zo’n jonge speler is hij een wonderlijke coach. Hij is altijd aan het praten. Hij probeert zijn ploegmaats altijd te helpen. Hij leest en verstaat voetbal. En hij speelt altijd met een doel.”

Het is geen toeval dat Rodgers hem niet te vaak laat rusten. Ondanks de drukke kalender. Fysiek is hij gegroeid. Een jaar geleden sukkelde hij na een goeie start in een serieuze vormdip. Sinds de coronabreak is Tielemans nog meer het verlengstuk van zijn trainer geworden. Het eerste aanspreekpunt als er tactisch bijgestuurd moet worden. Vergelijkbaar met de relatie tussen Pep Guardiola en Kevin De Bruyne. Bij Leicester is Tielemans de dirigent. De man die ideeën vanop de bank overbrengt en vertaalt. De speler die voor orde zorgt. De leider die op de versnellings- en pauzeknop drukt. Die verdediging met aanval verbindt.

Vijfde penalty

Op Brentford ging hij als aanvoerder voorop in de strijd, na een moeilijke eerste helft. Hij dwong een penalty af en zette die koelbloedig om. Zijn vijfde dit seizoen - zijn derde vanop de stip. Ook daar is hij de tweede in de pikorde, achter Vardy. Op alle lijstjes staat hij hoog.

“Dit voelt goed”, reageerde Tielemans.

Op sociale media weerklonk de ode van de Leicesterfans aan hun lieveling. Op het deuntje van ‘Starman’, die seventieshit van David Bowie:

“There’s a starman, he plays in blue and white. His name is Youri Tielemans and he’s f***ing dynamite.”

Leicester strijdt met fris voetbal op drie fronten mee.

Een starman tekent de lijnen uit.

