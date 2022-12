Sportief directeur Al-Nassr reageert op mogelijke komst van Cristiano Ronaldo: “Zijn toekomst zal binnenkort duidelijk worden”

Sinds Cristiano Ronaldo aankondigde dat hij afscheid nam van Manchester United, wordt er veel gespeculeerd over een transfer van de Portugees naar het Midden-Oosten. Volgens verschillende geruchten heeft hij een lucratieve deal voor tweeënhalf jaar aangeboden gekregen van de Saoedische club Al-Nassr FC. Daar zou hij tot 200 miljoen euro per seizoen kunnen verdienen, inclusief reclame-inkomsten.

“Of Ronaldo bij ons zal tekenen? Ik kan momenteel nog niet ‘ja’ of ‘nee’ zeggen", aldus Marcelo Salazar, sportief directeur van Al-Nassr, in een gesprek met Flashscore. “Laat ons nog even afwachten hoe de situatie zich gaat ontwikkelen tot het einde van het jaar. U begrijpt: dit is niet zo maar een onderhandeling. Het heeft een betekenis voor de club, het land en het wereldvoetbal.”

Volledig scherm Marca pakt al uit met Cristiano Ronaldo in het shirt van het Arabische Al-Nassr. © Marca

Salazar verwacht snel een doorbraak. “Zijn toekomst zal binnenkort duidelijk worden”, luidt het. Verder verdedigt de sportief directeur de Saoedische competitie. “Ik zit hier nu al vijf jaar. Alle spelers die hier arriveren, zijn positief verrast van het niveau. Dat vertelde Luiz Gustavo, Braziliaans international en Champions League-winnaar met Bayern München, me bijvoorbeeld. Saudi-Arabië is veranderd. En ook voor de families is het hier prettig wonen.”

Ook interesse in Kanté

Al-Nassr werd in het seizoen 2018/2019 voor het laatst kampioen in Saoedi-Arabië. Sindsdien moest de club de titel aan Al-Hilal laten. Met Ronaldo in de gelederen hoopt Al-Nassr weer de beste van het land te worden. Verder proberen ze ook Ngolo Kanté te strikken. Zo meldt journalist Santi Aouna. De 31-jarige Fransman, die al sinds augustus in de lappenmand zit en het WK miste, ligt nog tot komende zomer vast bij Chelsea. De vraag is waar hij vanaf volgend seizoen speelt. FC Barcelona was een gegadigde, maar nu komen dus ook de Saoedische oliedollars om de hoek kijken. Maar eerst: de handtekening van Ronaldo.

Volledig scherm © Photo News