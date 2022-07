Spilfiguur Sébastien Ledure over de onmogelijke transfer van Romelu Lukaku en de rol van sportadvocaten: “Romelu wou maar één ding”

Buitenlands voetbal “Dat is gewoon onzin”: Louis van Gaal ‘not amused’ na uitspraken Gullit over gebrek aan kansen voor trainers met donkere huidskleur bij Oranje

De uitspraken van Ruud Gullit over het gebrek aan mogelijkheden voor trainers met een donkere huidskleur zijn bij Louis van Gaal in het verkeerde keelgat geschoten. De Nederlandse bondscoach kreeg er vandaag vragen over en reageerde gepikeerd.

