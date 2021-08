Spelers van Noorse eersteklasser houden seksfeestje in stadion, maar vergeten bewakingscamera’s

Buitenlands voetbalEen schandaal in het Noorse voetbal. Twaalf spelers van eersteklasser SK Brann hielden vorige week in het stadion een seksfeestje. Om bewijsmateriaal te voorkomen spraken ze af hun gsm’s niet mee te nemen. Het gezelschap had echter geen rekening gehouden met de bewakingscamera’s.

Noorse media schrijven dat twaalf spelers van de eersteklasser SK Brann minstens vier vrouwen hadden uitgenodigd voor een seksfeestje in het stadion. Na de training zou een deel van de selectie op restaurant zijn gegaan. De start van een amusante avond. Twaalf spelers gingen naar een nachtclub, nadien trokken ze met vrouwelijke gezelschap naar het Brann Stadion - waar de heren hun thuismatchen afwerken. De gsm’s werden netjes buiten het gebouw gehouden, zodat zeker niemand gefilmd zou worden. De voetballers hadden echter geen rekening gehouden met de bewakingscamera’s, meldt het lokale Bergens Tidende. Daardoor werden beelden gemaakt van stoeiactiviteiten op het veld en in de kleedkamer. Rond 5u ‘s ochtends was de nacht ten einde, mét bewijsmateriaal.

Vibeke Johannesen, algemeen directeur van SK Brann, reageerde op het gebeuren. “Ze hadden geen toelating van de club. Ze waren dronken, trokken naar het stadion en hielden een feest. We nemen dit heel serieus en hebben al een gesprek gehad.” Ook Daniel Pedersen, aanvoerder van de club en niet aanwezig, verwerpt het voorval. “Het had nooit mogen gebeuren. Het is de eerste keer in m’n carrière dat ik zoiets tegenkom.”

Spandoek

De feiten dateren van vorige week, inmiddels werkte SK Brann op zondagavond een thuismatch af, dat het met 3-2 won. Fans die al op de hoogte waren van het gebeuren lieten hun afkeer blijken. Zo werd een spandoek met ‘scum’ (uitschot, red.) opgehangen en was het ook stiller dan anders in het stadion - vooral in de openingsminuten.

De club bevestigt dat het nadenkt over sancties. Alleen kan dat sportief wel eens de doodsteek betekenen. SK Brann staat ondanks de overwinning met 10 op 45 op de laatste plaats in de Eliteserien en onder de feestvierders zaten ook enkele sleutelspelers. Een mogelijke schorsing zou dus wel erg ongelegen komen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.