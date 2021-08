Spelers van Noorse eersteklasser houden seksfeestje in stadion maar vergeten bewakingscamera’s, onderzoek naar strafbare feiten

Buitenlands voetbalEen schandaal in het Noorse voetbal. Twaalf spelers van eersteklasser SK Brann hielden vorige week in het stadion een seksfeestje. Om bewijsmateriaal te voorkomen spraken ze af hun gsm’s niet mee te nemen. Het gezelschap had echter geen rekening gehouden met de bewakingscamera’s. De politie is een onderzoek gestart naar eventuele strafbare feiten.

Noorse media schrijven dat in de nacht van 9 op 10 augustus twaalf spelers van de eersteklasser SK Brann minstens vier vrouwen hadden uitgenodigd voor een seksfeestje in het stadion. Na de training zou een deel van de selectie op restaurant zijn gegaan. De start van een amusante avond. Twaalf spelers gingen naar een nachtclub, nadien trokken ze met vrouwelijke gezelschap naar het Brann Stadion - waar de heren hun thuismatchen afwerken. De gsm’s werden netjes buiten het gebouw gehouden zodat zeker niemand gefilmd zou worden. De voetballers hadden echter geen rekening gehouden met de bewakingscamera’s, meldt het lokale Bergens Tidende. Daardoor werden beelden gemaakt van stoeiactiviteiten op het veld en in de kleedkamer. Rond 5u ‘s ochtends was de nacht ten einde, mét bewijsmateriaal.

Quote We zijn ons bewust van de geruchten van illegaal drugge­bruik en de spelers zullen getest worden. Algemeen durecteur Vibeke Johannesen

De club bevestigt het nieuws. Algemeen durecteur Vibeke Johannesen reageerde op het gebeuren. “Ze hadden geen toelating van de club. Ze waren dronken, trokken naar het stadion en hielden een feest. We nemen dit heel serieus en hadden al een gesprek. SK Brann zit in een diepe, tragische crisis.” Mogelijk krijgt de zaak een juridisch staartje want de politie is een onderzoek gestart naar strafbare feiten. The Sun meent te weten dat er een klacht voor aanranding loopt naar een van de spelers. Ook zijn er geruchten dat er drugs werden binnengesmokkeld. “De club werkt samen met de politie om tot de bodem uit te spitten wat er die avond gebeurd is”, bevestigt Johannesen. We zijn ons bewust van de geruchten van illegaal druggebruik en de spelers zullen getest worden. We benadrukken wel dat dit slechts geruchten zijn. We beseffen echter dat fans en partners enorm teleurgesteld en boos zijn. Daarom zullen we niet stoppen tot we alle feiten kennen.”

Spandoek

De feiten dateren dus van vorige week. Inmiddels werkte SK Brann op zondagavond een thuismatch af, dat het met 3-2 won. Fans die al op de hoogte waren van het gebeuren lieten hun afkeer blijken. Zo werd een spandoek met ‘scum’ (vrij vertaald uitschot, red.) opgehangen en was het ook stiller dan anders in het stadion - vooral in de openingsminuten.

De club bevestigt dat zal nadenken over sancties. Alleen kan dat sportief wel eens de doodsteek betekenen. SK Brann staat ondanks de overwinning met 10 op 45 op de laatste plaats in de Eliteserien en onder de feestvierders zaten ook enkele sleutelspelers. Een mogelijke schorsing zou dus wel erg ongelegen komen. In de match van zondag speelden Mikkel Andersen en Kristoffer Barmen alvast niet mee, al stelt de club dat tegen hen zeker geen onderzoek loopt.

