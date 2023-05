Spelers en fans Real Madrid steken Vinicius Jr. in nipte zege hart onder de riem: ‘Racisten uit het voetbal!’

Hij ontbrak omwille van een lichte knieblessure, maar Vinicius Jr. (22) was toch de grote man in Real Madrid - Rayo Vallecano (2-1). Na de racismestorm van zondag in Valencia, betuigde de Koninklijke haar steun aan de Braziliaanse aanvaller. Een andere Braziliaan, Rodrygo, bezorgde Real de zege. Thibaut Courtois stond de hele wedstrijd tussen de palen.

Voor de match maakte Vinicius even zijn opwachting op het veld, terwijl zijn ploegmaats allen een t-shirt aanhadden met zijn naam en nummer 20 op. Ook de supporters staken de in het Mestalla zwaar aangepakte Vinicius een hart onder de riem. Ze pakten uit met spandoeken die weinig aan de verbeelding toelieten: ‘Racisten uit het voetbal’ en ‘Vinicius zijn we allemaal’. ‘Vini’ werd meermaals bezongen en de fans klapten massaal in de handen tijdens minuut 20, waarop de speler even rechtstond en zwaaide ter bedanking. (lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AP

Na zijn winner stak Rodrygo opvallend de vuist de lucht in, een gebaar dat ook de Braziliaanse FC Barcelona-aanvaller Raphina maandag deed toen hij vervangen werd in Valladolid.

De Spaanse landstitel was al gaan vliegen, maar Real Madrid was wel nog in een gevecht met stadsrivaal Atlético om de tweede plaats verwikkeld. In die optiek kon het thuis tegen Vallecano dus maar beter winnen, zeker na het verlies bij Valencia afgelopen zondag.

Real maakte weinig indruk in de eerste helft, maar ging wel met een voorsprong rusten. Karim Benzema maakte er op het halfuur 1-0 van nadat de thuisploeg het spel snel hervatte na een scheidsrechtersbal. Vallecano was razend, maar het Real-feestje ging - terecht, overigens - door.

Volledig scherm © REUTERS

De Koninklijke leek op weg naar een zuinige zege, tot Raúl De Tomás er vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd 1-1 van maakte. Gelukkig voor Real kon Rodrygo een handvol minuten later nog nieuw puntenverlies afwenden.

Volledig scherm © AFP

In de stand is Real nu alleen tweede, met één punt meer dan Atlético. De ploeg van Simeone speelde snel een 0-3-voorsprong bij elkaar dankzij goals van Saul, Griezmann en Rode Duivel Carrasco. Maar na doelpunten van Montes, Joselu (p) en Vinicius, vorig seizoen nog bij KV Mechelen, werd het nog 3-3. Carrasco werd in minuut 88 vervangen, Witsel speelde de hele wedstrijd in de verdediging.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Rayo Vallecano - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - May 24, 2023 A Real Madrid fan poses with a scarf bearing the face and name of Real Madrid's Vinicius Junior outside the stadium before the match REUTERS/Violeta Santos Moura © REUTERS

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

