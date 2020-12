Speler kiest er zelf voor om Champions League-match mét mondmasker op te spelen: “Hij wil zijn dierbaren beschermen, maar een pretje is het niet”

Bengtson speelde 76 minuten voor hij werd gewisseld. Volgens de reglementen van de FIFA is spelen met een mondkapje toegestaan. Clubarts Elmer Lopéz van CD Olimpia verklaarde de actie van Bengtson na de match. “Voor ons is dit normaal. Maar in het internationale voetbal is het nog niet doorgedrongen. Hij wil door het voetbal geen besmettingshaard voor zijn familie zijn. Het is gewoon een persoonlijke keuze om iedereen die hem dierbaar is te beschermen.”