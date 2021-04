Speler Grimsby Town pakt rood met kopstoot op ploegmaat

Opvallende beelden uit de wedstrijd tussen Grimsby en Bradford vandaag in de League Two, de Engelse vierde klasse. Tijdens de rust viel Grimsby namelijk met z'n tienen door een rode kaart van Stefan Payne die een kopstoot uitdeelde aan Filipe Morais. Een ploegmaat nota bene.

De twee raakten in een felle discussie na een slechte pass van Morais. Toen het rustsignaal weerklonk was het hek helemaal van de dam en maakte Payne een beweging met het hoofd richting zijn ploegmaat. De scheidsrechter van dienst zag het voorval gebeuren en greep in met een rode kaart.