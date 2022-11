Speelt Lionel Messi volgend seizoen in Amerika voor de ploeg van David Beckham? “Inter Miami verwacht dat hij komt”

Buitenlands voetbalIs Lionel Messi (35) aan zijn laatste seizoen in Europa bezig? De Argentijn is in juni einde contract bij PSG en volgens The Athletic ligt het Amerikaanse Inter Miami - de club van onder andere David Beckham - in polepositie om hem in te lijven.

Lionel Messi ziet eind dit seizoen z'n verbintenis bij PSG aflopen en is dus in theorie vanaf januari vrij om ergens anders een nieuw contract te tekenen. De Qatarese eigenaars zouden hem maar wat graag langer in Parijs houden, maar er zijn kapers op de kust. Zo droomt Barcelona van een terugkeer van Messi, nadat hij er in de zomer van 2021 moest vertrekken door de financiële problemen van de club.

Maar ook buiten Europa is Messi 'hot’. Volgens het gerenommeerde The Athletic behoort MLS-club Inter Miami, het team van David Beckham, tot de belangrijkste gegadigden. Meer nog: de club zou zelfs op kop liggen in de race om de handtekening van de zevenvoudige Ballon d’Or-winnaar. The Athletic schrijft dat Inter Miami op dit moment ‘verwacht dat Messi zal komen en hoopt dat hij de komende maanden z'n krabbel zet’. Jorge en Jose Mas - twee broers die samen met Beckham co-eigenaar van de club zijn - zouden al meerdere malen samengezeten hebben met Messi’s vader Jorge.

Volledig scherm David Beckham. © AP

Een verhuis van Messi naar de VS is niet zo gek als het lijkt. De Argentijn gaat met z'n familie graag op vakantie in Miami en heeft er zelfs al vastgoed. In het voorjaar van 2021 kocht hij een loft van zes miljoen euro, na in 2019 al een appartement van vijf miljoen euro. Bovendien is de flirt tussen Inter Miami en Messi niet nieuw. In januari 2018, vlak na de oprichting, stuurde Messi een videoboodschap naar Beckham. “Wie weet, misschien bel je me over een paar jaar wel eens”, knipoogde de Argentijn. Om daar in 2020 aan toe te voegen: “Op een dag zou ik graag in de VS spelen. Het is altijd een van mijn dromen geweest.”

Volledig scherm Het Regalia-gebouw, waar Messi de hele negende verdieping kocht. © Photo News

Volledig scherm Uitzicht vanuit Messi's loft. © Photo News

Volledig scherm Messi's loft. © Photo News

Commercieel godsgeschenk

Voor de MLS zou de komst van ‘de Vlo’ commercieel dan weer een godsgeschenk zijn. De Amerikaanse competitie leeft van (gearriveerde) vedetten - denk maar aan Pelé, Beckham en Ibrahimovic in het verleden. Daarnaast organiseert de VS in 2026 samen met Mexico en Canada het WK. Weinig betere manieren om het voetbal in de spotlight te zetten.

Voor het WK in Qatar moet er evenwel geen doorbraak in het dossier verwacht worden. Messi bereidt zich voor op zijn laatste WK en wil nog een ultieme poging doen om eindelijk wereldkampioen te worden met Argentinië. In vorm is-ie alvast, getuige zijn 12 goals en 13 assists in 17 optredens tot dusver. In Parijs zien ze het graag gebeuren, met de eeuwige Champions League-droom in het achterhoofd. Nog één laatste kunstje in Europa en dan uitbollen in Miami?

Volledig scherm © Photo News