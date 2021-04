Spanje onder hoogspanning voor de ‘Clásico’: helpt Messi Barça aan de leiding in kraker waarin hij Sergio Ramos evenaart?

Buitenlands voetbalReal Madrid en Thibaut Courtois krijgen vandaag aartsrivaal FC Barcelona en Lionel Messi over de vloer in het Estadi Alfredo Di Stefano. Kan Barça tijdelijk de koppositie overpakken van Atlético, of manifesteert Real zich nog wat nadrukkelijker in de strijd om het goud?

Een wedstrijd van levensbelang voor de titelstrijd in La Liga. Barcelona kan leider Atlético onder druk zetten. Atlético zal vreemd genoeg moeten hopen op een overwinning van stadsgenoot Real of een gelijkspel. Op die manier zouden de mannen van Diego Simeone opnieuw wat ademruimte krijgen. Enkele maanden geleden leek het pleit in Spanje al beslist, maar Atlético verspeelde de laatste weken meer en meer punten.

Barcelona en Real krijgen dus elk op zijn manier de kans om nog een gooi te doen naar de Spaanse landstitel. Beide ploegen hebben zich de laatste weken herpakt. Barcelona verloor nog wel in de Champions League van PSG, maar in Spanje zijn ze al 9 matchen op rij ongeslagen. En ook Real Madrid heeft al een tijdje niet meer verloren. De laatste keer was eind januari in eigen huis tegen Levante. Geen beter moment om een Clasico te spelen zou je denken, maar de realiteit ligt een beetje anders.

Volledig scherm Courtois © Photo News

De Clasico is de afgelopen jaren niet bepaald een succes geweest voor de club van Thibaut Courtois en Eden Hazard. Van de laatste 10 confrontaties in de competitie won Real er welgeteld 2. Barça trok 5 keer het laken naar zich toe en 3 keer bleef de Clasico zonder winnaar.

De laatste keer dat beide grootmachten elkaar bekampten, was in oktober. Real kaapte toen de volle buit mee uit het Camp Nou. Onder andere Sergio Ramos scoorde in die bewuste 1-3 zege. Diezelfde Ramos zal er deze keer niet bij zijn. Een kuitblessure speelt hem al enige tijd parten. De Spanjaard zal vanop de tribune moeten toekijken hoe Lionel Messi hem bijhaalt in aantal Clasico’s. Ramos was tot nog toe alleen recordhouder met 45 confrontaties met de Catalaanse aartsrivaal. Messi evenaart nu dus dat record.

Volledig scherm Messi © AFP

Dat Messi levensbelangrijk is voor Barcelona wisten we al langer, maar ook dit seizoen is dat weer niet anders. In La Liga vond de Argentijn 23 keer de weg naar het doel, en is daarmee verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de doelpunten. Ook Real heeft zo een speler van kapitaal belang: Karim Benzema. Ten tijde van Cristiano Ronaldo bleef het belang van Benzema wat onder de radar, maar dit seizoen werd nog maar eens duidelijk wat de Fransman betekent in de Spaanse hoofdstad. Benzema scoorde maar liefst 18 van de 51 Madrileense doelpunten.

De twee grootmachten treffen elkaar op een moment dat beiden in goede vorm verkeren. Real won de laatste 5 wedstrijden op eigen bodem. Ook Barcelona heeft zijn zegereeks: 9 uitmatchen op rij wisten Messi & co de volle buit mee naar Camp Nou te nemen. De Clasico is altijd een wedstrijd onder hoogspanning en zoals zo vaak kan de titelstrijd in een beslissende plooi gelegd worden. Het enige verschil is dat Atlético aan kop gaat en niet Barcelona of Real.

Volledig scherm Zidane en Koeman © AFP