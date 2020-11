Spanje naar Final Four na monsterzege, Duitsland lijdt grootste nederlaag ooit in match: “Gitzwarte dag voor ons”

Spaanse dominantie. Anders kon de wedstrijd niet omschreven worden. La Roja greep Duitsland van bij het begin naar de keel en liet niet meer los. Neuer, die sinds gisteravond Duits recorddoelman is, pareerde eerst nog een vrijschop van Ramos. Maar enkele minuten later was het wel raak. Morata kopte de openingstreffer op hoekschop staalhard binnen. Het enthousiasme spatte ervan af bij Spanje, Duitsland daarentegen zag sterretjes in Sevilla. De bezorgde blik van Joachim Löw sprak boekdelen.

© EPA

Neuer in schietkraam

Zijn ploeg slaagde er maar niet in om zich te herpakken. Integendeel. Een tweede treffer van Morata werd afgekeurd voor offside en Ferran Torres miste twee enorme kansen. Neuer stond zo stilaan in een schietkraam en moest voor de pauze nog twee keer incasseren. Manchester City-ploegmaats Torres en Rodri zetten de 3-0-ruststand op het bord. Het was de eerste keer sinds 1958 (3-6 tegen Frankrijk) dat ‘Die Mannschaft’ bij de rust drie goals achter stond in een match met inzet. Spanje ging met een gerust gemoed de pauze in. Al was de spierblessure bij Sergio Ramos wel een kleine domper - in Madrid zagen ze het niet graag gebeuren.

La Roja duwde ook in de tweede helft door. Het oogde simpelweg frisser en gretiger. Trainer Luis Enrique genoot zienderogen. Olmo miste nog een dot van een kans, even later mocht Torres op aangeven van de onzelfzuchtige Gaya zijn tweede van de avond binnen tikken. Twintig minuten voor affluiten plaatste Torres zijn derde doelpunt enig mooi in doel. Met zijn 20 jaar en 262 dagen is hij de jongste Spanjaard sinds Gaspar Rubio (20 jaar en 121 dagen) in 1929 die een hattrick scoorde in een competitieve wedstrijd. Én hij is pas de vierde speler ooit die een hattrick lukt tegen Neuer, na Agüero (2014), Ronaldo (2017) en Dodi Lukebakio (2018).

Terwijl Torres en z’n ploegmaats door het dolle heen waren, kon Neuer wel door de grond zakken van schaamte. Hij, en bij uitbreiding heel Duitsland, beleefde een verschrikkelijke avond. In het slot maakte Oyarzabal er zelfs nog 6-0 van. Het laatste fluitsignaal was voor de Duitsers een ware verlossing. Inpakken en wegwezen.

© EPA

Doelpogingen: 33-2

Wij geven u graag nog het aantal doelpogingen mee: 33 tegenover... 2.

Een wanvertoning was het van de Duitsers. Met volgens de Duitse pers één schuldige. ‘DAS JOGI-DESASTER’, kopte Bild. De dagen van Löw (60), die nog een contract heeft tot 2022, als bondscoach lijken geteld. Op het WK van 2018 overleefde Duitsland niet eens de groepsfase. Nu mist het opnieuw de Final Four van de Nations League. Löw wankelt. De vraag of hij nog de juiste man op de juiste plaats is, wordt nadrukkelijk gesteld. Wat doet de Duitse bond: zeven maanden voor het EK ingrijpen? Of dan tóch doorgaan met ‘Jogi’?

Directeur Oliver Bierhoff bleef gisteravond stoïcijns voor de camera van de Duitse televisie. “We hebben vertrouwen in Löw. Deze nederlaag verandert daar niets aan.”

Löw zelf reageerde aangeslagen: “Dit is een pikzwarte dag voor ons. We wilden dapper zijn en vooruit spelen, maar niets werkte. Noch defensief, noch offensief. Je kan niet met de vinger naar één schuldige wijzen. Na de 1-0 viel het als een kaartenhuisje in mekaar, terwijl we op voorhand wel duidelijk afspraken hadden gemaakt. De organisatie was plots weg, er was geen communicatie meer. We liepen constant achter de feiten aan. De Spanjaarden waren sneller, gretiger en dynamischer. Nu beseffen we dat we nog niet zover stonden als we dachten. We gaan deze nederlaag grondig analyseren.”

Ferran Torres maakte een hattrick © AFP

Overzicht: de grootste Duitse nederlagen ooit

13/03/1909 oefeninterland: Engeland-Duitsland 9-0

24/05/1931 oefeninterland: Duitsland-Oostenrijk 0-6

17/10/2020 kwalificatie Nations League: Spanje-Duitsland 6-0

20/06/1954 WK: Hongarije-West-Duitsland 8-3

13/09/1931 oefeninterland: Oostenrijk-Duitsland 5-0

23/11/1913 oefeninterland: België-Duitsland 6-2

20/04/1908 oefeninterland: Duitsland-Engeland 1-5

29/06/1912 Olympische Spelen: Oostenrijk-Duitsland 5-1

24/09/1939 oefeninterland: Hongarije-Duitsland 5-1

01/09/2001 WK-voorronde: Duitsland-Engeland 1-5

28/04/2004 oefeninterland: Roemenië-Duitsland 5-1

24/07/1999 Conferedatiebeker: Brazilië-Duitsland 4-0

© REUTERS

