Spanje met krop in de keel bij speech Olga Carmona, maar voorzitter zorgt met obsceen gebaar voor nog meer woede

De gouden Spaanse vrouwen zijn maandagavond feestelijk ontvangen in Madrid. Het mooiste moment was ongetwijfeld de speech van Olga Carmona (23) voor de ogen van de 20.000 toegestroomde fans. De Spaanse kapitein maakte de winner in de finale van het WK voetbal tegen Engeland, maar kreeg na de match in Sydney te horen dat haar papa was gestorven. Al blijft Spanje ook in de ban van bondsvoorzitter Luis Rubiales. Uit nog andere beelden blijkt vooral hoe misplaatst zijn machogedrag was.

Tomas Carmona, de vader van Olga, had sinds vorig jaar kanker en kwam vrijdag te sterven. Maar haar vrienden en familie besloten het nieuws niet te vertellen aan Olga, opdat zij zich in de beste omstandigheden kon voorbereiden op de WK-finale van zondag. Haar mama, die ook Olga heet, en broers kwamen zaterdag aan in Sydney en woonden een dag later de finale bij in het Stadium Australia. Om Olga tot matchwinnares te zien uitgroeien met de enige goal van de partij. Pas na de wedstrijd werd Olga door haar familieleden ingelicht over het overlijden van haar vader.

Tomas Carmona was een zakenman die in 2008 bijna voetbalclub Levante gekocht had. “Hij zag alle wedstrijden van Olga, tot het vrijdag plots heel slecht met hem ging”, vertelt Jesus Carmona, de neef van Olga, aan het Spaanse El Espanol. Twintig jaar geleden scheidde Tomas van de moeder van Olga, met wie hij ook nog zonen Fran en Thomas kreeg, en verhuisde hij van Sevilla naar Malaga. Alleen om de wedstrijden van zijn dochter bij te wonen, trok hij nog terug naar Sevilla. Ook toen Olga Carmona in 2020 een transfer maakte van FC Sevilla naar Real Madrid, trok hij geregeld naar de Spaanse hoofdstad. “Hij was bijzonder fier op zijn dochter. Zeker omdat we allemaal fans van Real Madrid zijn in de familie.”

“Dit was een bijzondere dag voor Spanje, maar ook een heel moeilijke voor mij", speechte Olga Carmona tijdens de huldiging in Madrid. “Het was de beste én slechtste dag van mijn leven. Maar toch ben ik heel blij dat ik vreugde heb kunnen brengen aan het land.”

Ook op social media stond Carmona uitgebreid stil bij het overlijden van haar vader. “En zonder het te weten, had ik mijn ster al voordat de finale begon. Ik weet dat je me de kracht hebt gegeven om iets unieks te bereiken. Ik weet dat je vanavond naar me hebt gekeken en dat je trots op me bent. Rust zacht papa”, schreef Carmona zondagavond laat op Twitter, tien uur nadat ze met Spanje wereldkampioen was geworden.

De Spaanse voetbalbond liet weten het ten zeerste te betreuren om het overlijden van de vader van Olga Carmona te melden. “We sturen onze meest oprechte knuffels naar Olga en haar familie in een moment van diepe pijn. We houden van je, Olga, je bent voor altijd een groot onderdeel van de geschiedenis van het Spaanse voetbal.”

Maar de Spaanse voetbalbond staat na de WK-finale vooral in een negatief daglicht. Na de hele heisa rond bondscoach Jorge Vilda was er bondsvoorzitter Luis Rubiales (45). Hij kuste Jennifer Hermoso op de mond bij de uitreiking van de medailles en bleek ook Carmona een zoen op haar wang te hebben gegeven. Om nog maar te zwijgen van de manier waarop Rubiales de Spaanse goal vierde. De camera’s legden vast hoe de man zijn geslachtsdelen aanraakte tijdens een viering in de loge, op enkele meters van de Spaanse koningin Letizia en haar dochter Sofía.

Het gedrag leidde tot veel commotie. Rubiales weigerde zich aanvankelijk te excuseren, maar deed dat uiteindelijk toch. “Nu wordt vooral hierover gesproken, terwijl alle aandacht zou moeten gaan naar de historische prestatie van de ploeg.”

KIJK. Rubiales kust Jennifer Hermoso op de mond tijdens uitreiking

Hermoso zei aanvankelijk tijdens een Instagram-live al lachend dat ze “het niet leuk vond”. Later op de avond vroeg Hermoso om de kwestie niet groter te maken dan hij is. Het was een “gebaar van vriendschap en dankbaarheid”, aldus de Spaanse wereldkampioen. “Het is een totaal spontaan wederzijds gebaar geweest vanwege de enorme vreugde die het winnen van een WK geeft. De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie en zijn gedrag tegenover ons allen is top”, liet ze weten in een verklaring aan de Spaanse pers. “We hebben een WK gewonnen en dat is het belangrijkste.”

