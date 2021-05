Spaanse tv-presentator die snoeihard uithaalde apprecieert excuses van Eden Hazard: “Je hebt je tenminste verontschuldigd”

U kent de heisa. Niet Real Madrid, wel Chelsea plaatste zich woensdag voor de finale van de Champions League. Eden Hazard kwam niet in het stuk voor, maar lachte na het laatste fluitsignaal vrolijk in het gezelschap van enkele ex-ploegmaats van ‘The Blues’. De beelden van een dollende Hazard schoten in het verkeerde keelgat bij heel wat Real-fans. Ook de Spaanse pers was vernietigend, net als tv-presentator Jose Pedrerol. Hij is het gezicht van ‘El Chiringuito de Jugones’, met een gemiddelde van 365.000 kijkers het meest bekeken voetbalprogramma in Spanje. “Hazard mag geen seconde langer bij Real blijven. Weg ermee!”, klonk het onder meer.

Hazard bood gisteravond zijn verontschuldigen aan via Instagram. “Het spijt me. Ik heb veel uitlatingen over mij gelezen en het was niet mijn intentie om de fans te kwetsen. Het is altijd mijn droom geweest om voor Real te spelen en ik ben naar hier gekomen om te winnen. Het seizoen is nog niet gedaan en we moeten strijden voor La Liga. Hala Madrid!”