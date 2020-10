“Sorry dat ik meer scoorde voor Napoli dan jij, maar jij blijft de belangrijkste. Ik hou van je”: de vertederende boodschap van Mertens aan Maradona

Buitenlands voetbalDries Mertens was een van de vele grootheden die Diego Maradona gisteren een gelukkige 60ste verjaardag wenste. En hij deed dat, geheel zoals we dat van hem gewoon zijn, natuurlijk met een kwinkslag.

Diego Maradona deelde gisteren op zijn Instagram een video van meer dan 36 minuten, waarin allerhande bekende koppen hem een gelukkige verjaardag wensten. Van Ronaldinho, over Jose Mourinho tot onze eigenste Dries Mertens. In die compilatie houdt Mertens het (vanaf 7:14) nog vrij formeel. “Grote, grote Diego. Een hele gelukkige verjaardag en bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor Napoli!”, zo klonk het in de videoboodschap die de Rode Duivel naar Pluisje zelf stuurde. Maar voor de camera’s van Sky Italia had hij zijn voorganger bij Napoli ook al proficiat gewenst. Op een iets ludiekere manier dan. “Sorry dat ik meer scoorde voor Napoli dan jij, maar jij blijft de belangrijkste. Ik hou van je”, klonk het daar. Op 23 oktober vorig jaar passeerde Mertens de kaap van de 115 goals die Maradona maakte voor de Napolitanen, intussen zit onze landgenoot al aan 127 treffers.

Die compilatievideo was trouwens niet het enige wat Maradona gisteren deelde op sociale media. Waar hij anders op zijn Instagram slechts sporadisch iets post, gooide hij gisteren alleen al liefst tien nieuwe updates online. Ook zijn Stories puilden uit.

Verder deden ook de spelers van Gimnasia y Escrima La Plata, de Argentijnse club die getraind wordt door ‘Pluisje’, hun duit in het zakje door Patronato te kloppen met 3-0. De verjaardag van Maradona viel immers samen met de herstart van de Argentijnse voetbalcompetitie, weliswaar achter gesloten deuren, na een stopzetting van liefst 228 dagen vanwege de coronacrisis. Maradona werd enkele dagen geleden in preventieve quarantaine geplaatst na een hoogrisicocontact. De Argentijnse ex-nummer 10 wordt immers beschouwd als een risicopatiënt. In Argentinië werden al meer dan een miljoen positieve coronagevallen en 29.000 overlijdens geteld. Desondanks kreeg Pluisje toch groen licht om de wedstrijd bij te wonen. Voor de aftrap verscheen Maradona dan ook even aan de zijlijn. De stadionomroeper ging meteen uit zijn dak en in de straten naast het stadion werd vuurwerk afgestoken.

Van Marco Tinelli, voorzitter van de Argentijnse profliga, kreeg Maradona een ereteken overhandigd. “Het Argentijnse voetbal is u veel verschuldigd”, sprak bondsvoorzitter Claudio Tapia. De hele dag had in het teken gestaan van zijn verjaardag. Enkele uren voor de aftrap hadden 500 Gimnasia-fans verzameld op een pleintje naast het huis van Maradona in Brandsen, een buitenwijk van La Plata, om hem met gezangen een gelukkige verjaardag te wensen.

