Slechtste seizoen in 15 jaar dreigt: wordt Reims de doorstart voor Lionel Messi?

Buitenlands voetbal “Courtois is beste keeper ter wereld”: lof voor onze landgenoot is groot na penaltysa­ve en 12de prijs in buitenland

Prijzenpakker. Thibaut Courtois (29) heeft met Real Madrid de Spaanse Supercup gewonnen. Tegen Athletic Bilbao speelde hij een cruciale rol door in het slot een penalty te stoppen. Voor de Rode Duivel is het zijn twaalfde prijs in het buitenland. “Samen met Luka Modric is Thibaut Courtois de beste ter wereld op zijn positie”, wond Real-voorzitter Florentino Pérez er geen doekjes om. Eden Hazard bleef op de bank.

17 januari