Slechte resultaten, maar Clement en co maken zich geen zorgen: “Dat we onder druk staan? Totaal niet”

Buitenlands voetbal Wat een moment: geëmotio­neer­de Yaremchuk (ex-AA Gent) krijgt kapiteins­band van Jan Vertonghen bij invalbeurt

Bij Club Brugge staken ze vanmiddag Eduard Sobol een hart onder de riem, maar ook elders op de Europese voetbalvelden scharen clubs en fans zich massaal achter hun Oekraïense spelers. Ook in Portugal was dat niet anders. Toen Benfica-spits Roman Yaremchuk op het uur in de match tegen Vitória SC (3-0-winst) mocht invallen, kreeg hij een luid applaus van de fans in het Estadio da Luz en bovendien kwam ook Jan Vertonghen op de voormalige spits van AA Gent afgelopen om ‘m de kapiteinsband te overhandigen en een knuffel te geven. Gebaren die zichtbaar deugd deden bij een geëmotioneerde Yaremchuk.

27 februari