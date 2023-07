Situatie Edwin van der Sar na hersenbloeding stabiel: “Hij is goed aanspreekbaar”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Edwin verblijft nog op de intensive care, maar is stabiel”, zo liet Annemarie van der Sar via Ajax weten. “Hij is buiten levensgevaar. Telkens als we hem mogen bezoeken dan is hij goed aanspreekbaar. Verder moeten we vooral geduldig blijven afwachten hoe zijn situatie zich ontwikkelt.”

Van der Sar werd vrijdagmiddag per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Split, in Kroatië. Daar werd hij meteen behandeld. Het voorval komt er amper zes weken nadat Van der Sar zijn afscheid als CEO bij Ajax aankondigde.

De 130-voudig Nederlands international, die in 2016 aantrad als grote baas van de Amsterdamse voetbalclub, zag aan het eind van een dramatisch seizoen geen toekomst meer voor zichzelf bij Ajax. De voormalig topkeeper lag het laatste anderhalf jaar hevig onder vuur in Amsterdam. De sportieve ineenstorting mede door het vertrek van eerst Marc Overmars als directeur voetbalzaken en daarna hoofdtrainer Erik ten Hag werd Van der Sar zwaar aangerekend. Ajax beleefde met een derde plaats zijn slechtste seizoen in veertien jaar tijd.

“Na bijna elf jaar in de directie ben ik op. We hebben heel mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest”, vertelde Van der Sar bij zijn afscheid. “Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen. Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan. Vandaar mijn besluit om te stoppen.”

