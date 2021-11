Shirts veilen voor het goede doel: gedragen truitjes van Ronaldo, De Bruyne en Mbappé al duizenden euro’s waard

WK voetbal “Verdomme, weer barrages”: Italiaanse media zien spook waarvan ze dachten dat het definitief verdreven was weer opdoemen

La storia si ripete. Italië liet gisteren na zich te verzekeren van een rechtstreekse kwalificatie voor het WK in Qatar en is dus, net zoals voor het WK in 2018, veroordeeld tot het spelen van barrages. En daar hebben ze in de Laars wel erg nare herinneringen aan...

16 november