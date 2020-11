Setién praat ronduit na mislukte passage bij Barcelona: “Messi is moeilijk te coachen”

Zeven maanden stond Setién aan het roer van Barça. De 8-2-vernedering tegen Bayern München kostte hem op 17 augustus z’n baan. “Na zo’n pandoering raak je voor altijd beschadigd”, vertelt de 62-jarige in een interview met Le Pais , waarin voormalig Spaans bondscoach Vicente del Bosque een open gesprek met hem voert. “Je gaat voor altijd de geschiedenis in als de man die toen coach was van FC Barcelona. Maar weet je. Na mijn ontslag kreeg ik te horen dat die beslissing al vóór die wedstrijd was genomen. Ooit zal ik erover schrijven en het verhaal vertellen.”

Setién steekt (deels) de hand in eigen boezem. “Ik neem mijn deel van de schuld op mij. Ik was mezelf niet. Door de druk en de dimensie die Barça heeft. Op bepaalde momenten wist ik niet wat de juiste keuzes waren. Ik kon niet denken, kon niet deftig werken. In andere omstandigheden had ik misschien wél gedaan wat nodig was.”

Terughoudende Messi

Hij sprak ook over Messi. De twee hadden een troebele relatie. De Argentijn leverde openlijk kritiek op de mentaliteit en de kwaliteit van het team. Setién predikte in de pers meermaals rust - “het is logisch dat we het niet altijd eens zijn met elkaar” - maar binnenkamers was de nervositeit duidelijk. “Hij is de beste voetballer, dat mogen we niet vergeten”, vertelt Setién nu. “Maar het is waar dat hij moeilijk te coachen is. Maar wie ben ik om dat te veranderen als niemand dat eerder deed? Jarenlang hebben ze Lionel gerespecteerd zoals hij. Hij is erg terughoudend en praat niet veel. Maar hij laat je wel duidelijk merken als hij iets wil of hoe hij iets ziet.”