Servische dreun maakt heel wat los bij Ronaldo: druk gesticulerend met bondscoach, maar ook ontroostbaar

Buitenlands voetbalAleksandar Mitrovic trapte Portugal in shock. Anders kan je het niet verwoorden als je de uitleg en de beelden van na de wedstrijd hoort en bekijkt. Cristiano Ronaldo barstte eerst in tranen uit en werd dan woest. Bernardo Silva spaarde de kritiek niet - een beetje op z'n Nederlands na die dreun in Montenegro . “We waren verschrikkelijk. Dit is onaanvaardbaar. Sorry fans.”

Portugese media analyseren duchtig de beelden van Ronaldo na de wedstrijd. Wanneer hij Servië-verdediger Pavlovic bergroet komt bondscoach Fernando Santos op hem afgestapt. ‘CR7' begint druk te gesticuleren. Het niet eens met de keuzes van Santos?

Ronaldo zelf verscheen na de 1-2 in Lissabon niet voor de camera’s en kon zijn gebaren dus niet duiden. De Portugese coach deed dat wel en verklaarde het door wat er zich in maart in Belgrado had afgespeeld. Ronaldo was toen furieus nadat zijn winnende treffer werd afgekeurd - “de hele natie wordt geraakt”. Santos nu: “Hij haalde die ene belangrijke fase nog eens aan. Zijn uitbarsting is volkomen normaal. Ik ging naar Ronaldo en de andere spelers om hen op te vangen, te steunen. Niet om meteen te gaan vertellen wat beter kon. Dat hoort niet.”

Ronaldo uitte de ene emotie naar de andere. Enkele minuten daarvoor zat hij nog in tranen op de grasmat - moeilijk te troosten door zijn ploegmaats en Servische boosdoeners. Voor Portugal is de veroordeling tot play-offs een flinke dreun. Het was nog maar de tweede keer dat Portugal een WK-kwalificatiewedstrijd thuis verloor in 28 jaar. De barrages zijn erg onvoorspelbaar, want de tien nummers twee én twee landen die de top twee niet haalden in hun groep maar wel op dreef waren in de Nations League verdelen de drie overige tickets. Twaalf kandidaten dus voor amper drie plekjes. En dat weet Ronaldo. Portugal miste sinds 1998 geen groot toernooi.

Niet enkel Ronaldo besefte wat Portugal overkwam. Ook Bernardo Silva kon het maar moeilijk verteren. “We scoren en stoppen dan met voetballen. Deze prestatie was verschrikkelijk. Ik kan het niet anders zeggen. Thuis voor 65.000 toeschouwers moeten we veel beter doen. Sorry aan de fans. Dit is onaanvaardbaar.”

Santos stak de hand in eigen boezem. “Dit is mijn verantwoordelijkheid. Mijn opzet was om anders te spelen, maar blijkbaar kon ik het niet overbrengen op mijn spelers. Ze begrepen het niet, ik heb het hen tijdens de rust nog eens moeten uitleggen. Voorts speelden we voortdurend met angst. Dit is mijn fout.” Om dan toch zelfzeker af te sluiten: “Portugal zal op het WK aanwezig zijn. Dat kan ik jullie verzekeren.”

Een schril contrast uiteraard met de stemming bij Servië. “We kwamen om te voetballen, waren beter en hebben simpelweg deze rechtstreekse kwalificatie verdiend”, vertelde matchwinnaar en ex-Anderlechtspits Aleksandar Mitrovic - nog wat groter geworden in zijn land - bij tv-zender Nova. “Ik ben dolblij. In de eerste plaats voor mijn land en zijn inwoners.” Eén van die inwoners is Novak Djokovic, nummer één in het mannentennis. En ook hij wist met zijn vreugde geen blijf, zo blijkt uit onderstaande beelden die hij zelf op Instagram plaatste.

