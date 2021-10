Sergio Agüero blijft de komende dagen in het ziekenhuis voor onderzoeken aan hart

Kun Agüero viel in het slot van de eerste helft van het thuisduel tegen Alavés (1-1) uit met ademhalingsproblemen. De 33-jarige Argentijn werd op het veld behandeld terwijl een draagberrie werd klaargemaakt, maar de spits kon het veld uiteindelijk op eigen kracht verlaten. “Ik vroeg hem wat er was en hij vertelde me dat hij duizelig was, dat hij zich niet goed voelde”, zei interim-trainer Sergi Barjuán na het 1-1 gelijkspel. De club kwam intussen met een statement. “Agüero voelde tijdens de match pijn in de borststreek en is overgebracht naar het ziekenhuis voor cardiologisch onderzoek.”