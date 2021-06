Sergio Agüero bedankt stafleden Man City door luxehorloges cadeau te doen én Range Rover te verloten

EK Voetbal Karim Benzema over terugkeer bij Frankrijk: “Na drie minuten was het weer zoals vroeger met Deschamps”

25 mei Het was dé verrassing in de EK-selectie van Frans bondscoach Didier Deschamps. Na zes jaar afwezigheid mag Karim Benzema (33) straks opnieuw het shirt van de nationale ploeg aantrekken. In een exclusief interview met L’Equipe praat Benzema een eerste keer over zijn veelbesproken comeback. “Ik heb me altijd ‘un Bleu’ gevoeld.”